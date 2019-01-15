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Центральная Азия
FB, YouTube и VK заработали без VPN в Узбекистане
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danilov 15 Января 2019 в 19:04:32
В Узбекистане спустя четыре месяца вновь стали свободно открываться Facebook, YouTube и VK. До этого несколько часов были перебои с интернетом.
Социальные сети Facebook и ВКонтакте, а также видеохостинг YouTube во вторник вновь стали свободно открываться в Узбекистане. До этого примерно с 10:25, периодически наблюдалось полное отсутствие доступа к внешнему интернет-каналу.

С начала осени интернет-пользователи Узбекистана могли пользоваться указанными сервисами только через VPN. Причины, по которым к ним был закрыт доступ, до сих пор неизвестны (официальные лица объясняли это обновлением телекоммуникационного оборудования и сменой криптографического ключа Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров — ICANN).

Источник «Газеты.uz» в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций подтвердил снятие блокировки с соцсетей, но не смог уточнить, временно это или насовсем.

В пресс-службе Мининфокома подтвердили, что ресурсы доступны. «Эти ресурсы в принципе работают», — сказали в министерстве.

Все интернет-провайдеры и операторы Узбекистана выходят в интернет через международный центр пакетной коммутации компании «Узбектелеком». Получить комментарий в компании «Газете.uz» не удалось.

На момент публикации новости беспрепятственно открываются также недоступные для узбекистанцев уже много лет информационные сайты BBC Uzbek, «Озодлик», «Фергана» и другие.

В Стратегии инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы, принятой прошлой осенью, есть пункт о либерализации доступа к международным сетям телекоммуникаций. На данный момент такое право предоставлено государственному мобильному оператору UMS.

https://www.gazeta.uz/ru/2019/01/15/works/
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