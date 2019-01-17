Участников митинга разогнали в Бишкеке

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danilov 17 Января 2019 в 21:36:31
Что требовали участники митинга
На центральной площади Ала-Тоо митинг начался в 10.00 по местному времени. К часу дня митингующие огласили несколько требований, в том числе вернуть госдолг Китаю, снизить штрафы, не выдавать паспорта Кыргызстана гражданам Китая, а также исключить трудовую квоту для граждан КНР.
Как разгоняли участников митинга
Митинг на площади был санкционированным и официально должен был завершиться в 13.00. Однако протестующие не стали расходиться, так как, с их слов, нескольких участников акции задержали.
В толпе, по приблизительным подсчетам, было порядка трехсот человек. Часть направилась в сторону Белого дома (государственное президентское здание в Бишкеке – Sputnik).
Через некоторое время митингующие и милиционеры устроили небольшую потасовку.
Правоохранители задержали порядка 30 человек и аргументировали это тем, что участники митинга пытались перекрыть дорогу.
В Бишкеке седьмого января прошла аналогичная акция протеста против незаконной миграции граждан Китая. В декабре прошлого года митинг с 50 участниками прошел возле посольства КНР в Кыргызстане.
https://ru.sputniknews.kz/world/20190117/8900008/kyrgyzstan-miting-kitajcy-razgon.html
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