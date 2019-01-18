Узбекистан хочет выйти на связь с руководством Facebook

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danilov 20 Января 2019 в 00:38:26
Чтобы разобраться в причинах, почему пользователям Узбекистана недоступен вход в Facebook, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций направило письмо в Министерство иностранных дел Узбекистана, чтобы те, в свою очередь, помогли связаться с администрацией Facebook. МИД нашей страны будет содействовать в решении этой проблемы.
Ответственные ведомства отмечают, что скоро эта проблема будет решена. Необходимо отметить, что 15 января все недоступные сайты в Узбекистане стали доступными, но только всего на несколько часов.
https://upl.uz/policy/9815-news.html
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