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Центральная Азия
В Ташкенте нашли клад
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Pole13 22 Января 2019 в 11:26:31
Ученые Национального университета Узбекистана нашли в Ташкенте золотой клад, общая стоимость которого превышает $1 млн. Многие предметы из него считались утерянными более 80 лет.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Livi 22.01.2019 в 11:55:48   # 709837
Супер!
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  332-712 22.01.2019 в 14:05:14   # 709845


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