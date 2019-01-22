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Центральная Азия
В Ташкенте нашли клад
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Pole13
22 Января 2019 в 11:26:31
Ученые Национального университета Узбекистана нашли в Ташкенте золотой клад, общая стоимость которого превышает $1 млн. Многие предметы из него считались утерянными более 80 лет.
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Livi
22.01.2019 в 11:55:48
# 709837
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22.01.2019 в 14:05:14
# 709845
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