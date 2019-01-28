Афганистан – главная точка соприкосновения интересов игроков мирового значения

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IliasB 28 Января 2019 в 12:33:06
На встрече также присутствовали представители Афганистана, поскольку премьер-министр Индии Нарендра Моди поднимала вопрос об урегулировании конфликта в Афганистане и совместной координации борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Индия явлется достаточно крупным игроком на политической арене, поэтому страна планирует активизировать свое участие в мирном процессе, более того, оказать финансовоую поддержку афганской экономике в размере $3 млрд.
Почему Афганистан
В тандеме с Японией Индия сосредоточила усилия на реализации трансконтинентального экономического проекта «Азиатско-африканский коридор роста» (ААКР), соединяющего Индию, Иран и Афганистан, бюджетом в $40 млрд., который рассматривается уже как современный вариант «Шелкового пути», соединявшего когда-то по суше и морю Китай с Европой и Африкой через Азию и Ближний Восток.
Из-за нестабильной обстановки в Афганистане, на данной точке пути возникает препятствие и в интересах Индии устранить данное препятствие, чтобы впоследствии объединить свой порт Мумбай с портами Ирана в Персидском заливе. Для стран Центральной Азии урегулирование ситуации в Афганистане является не менее актуальной задачей.
Индия поддерживает правительство Афганистана и выступает против «Движения Талибан» из-за их приверженности террористической деятельности и связей с Пакистаном. Однако Китай и страны Центральной Азии заинтересованы в нормализации отношений между Индией и Пакистаном, поскольку вступление в ШОС предполагает соблюдение странами ряда обязательств, включая борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Интересы третьей стороны
Накануне саммита в Самарканде, Нью-Дели посетил спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад чтобы обсудить афганский мирный процесс с главой индийского внешнеполитического ведомства. В ходе переговоров Индия получила «добро» на оказание финансовой поддержки Кабулу, а также на реализацию 116 широкомасштабных совместных инфраструктурных, транзитно-транспортных и энергетических проектов.
Очередная попытка Индии (после попытки в Бишкеке в 2012г.) наладить диалог с центрально-азиатским регионом параллельно выгодна ее союзнику – США. Реализация индийского проекта ААКР создаст альтернативу, способную снизить значимость Китая в регионе и повысить привлекательность Индии.
Стоит отметить, что Индия стала одной из «помилованных» стран, избежавшей антииранских санкций на импорт нефти, которые могли бы существенно помешать развитию Чабахарского коридора.
Спецпредставитель США Халилзад за последние несколько месяцев трижды встречался с делегатами от радикального движения "Талибан" в Катаре, где расположен политический офис движения. После чего он совершил серию визитов в Пакистан, Афганистан, Россию и Узбекистан с целью содействия внутриафганскому мирному диалогу.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп озвучил возможность существенного сокращения (до 7 тыс.человек) своего воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории. Связано это решение с заявлением представителей Талибан о невозможности разрешения афганского конфликта военным путем. Для осуществления контроля за радикальными талибами ВС США не требуется большая численность военнослужащих. Участие в вооруженном конфликте - все-таки затея затратная, куда удобнее заключить договор на взаимовыгодных условиях, чтобы обе стороны получили свой профит. Вопрос лишь в том, что хочет каждая из этих сторон, и на что они готовы пойти ради достижения желаемого.
А пока известно лишь то, что следующая встреча министров иностранных дел в том же составе состоится в Нью-Дели в 2020 году.
https://vesti.kg/analitika/item/58118-afganistan-glavnaya-tochka-soprikosnoveniya-interesov-igrokov-mirovogo-znacheniya.html
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