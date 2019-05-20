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Центральная Азия
Бунт террористов в таджикской колонии: 29 убитых
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старик 20 Мая 2019 в 12:02:16
Заключенные, вооруженные ножами и другими предметами, взяли в заложники и убили троих надзирателей. Бунтовщики — около 30 человек — требовали немедленного освобождения, однако затем среди них самих начался конфликт.
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«В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение. На требования сотрудников колонии соблюдать правопорядок взбунтовавшиеся заключенные не подчинились. Преступники с использованием ножей и других острых предметов напали на сотрудников, ранив еще несколько из них. Со стороны администрации колонии были приняты решительные меры по стабилизации ситуации и во время наведения порядка среди опасных преступников были человеческие жертвы», — говорится в сообщении Министерства юстиции Таджикистана.

В итоге 29 заключенных убиты, причем восемь из них погибли от рук своих же «товарищей». Утром 20 мая таджикские власти сообщили о стабилизации обстановки в колонии.

Начато следствие, задержаны 8 человек, включая начальника и других сотрудников учреждения. От должностей освобожден глава исправительной системы Мансурджон Умаров. Ответственность за организацию бунта на себя уже взяла группировка «Исламское государство».Источник: 365info.kz Ну вот какого хрена их не уничтожают при задержании?
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  Dragon 20.05.2019 в 17:57:30   # 721082
Quote:
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Quote:
Источник: 365info.kz Ну вот какого хрена их не уничтожают при задержании?


Админ исправь! Старый, не уничтажают их при задержании по тому, что до суда их вина не являются доказанными!!! А презумпцию невиновности никто не отменял.
Quote:
Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) — один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».
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  звукач 20.05.2019 в 18:42:03   # 721083
Режимная и оперативная часть плохо работают значит в этой колонии,или рутина и панибратство усыпили бдительность.И что то жертв много... из примерно 30ти зачинщиков 29 трупов.Их там из пулемета что ли косили....
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  Dragon 20.05.2019 в 19:30:11   # 721086
Цитата: звукач от 20.05.2019 12:42:03
Режимная и оперативная часть плохо работают значит в этой колонии,или рутина и панибратство усыпили бдительность.И что то жертв много... из примерно 30ти зачинщиков 29 трупов.Их там из пулемета что ли косили....


Видимо с "Максимки" косили.
Наследие НКВД?
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  Джимбо 20.05.2019 в 23:28:44   # 721106
Да и правильно. Таких ублюдков только уничтожать. Неужели кто то верит что в тюрьме они исправятся и начнут уважать всех людей на земле?
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  Ал 20.05.2019 в 23:33:58   # 721108
Цитата: Dragon от 20.05.2019 11:57:30
Относительно презумпции невиновности по отношению к вооруженным преступникам у своих американских кумиров спроси.
Цитата: Dragon от 20.05.2019 13:30:11
Наследие НКВД?
Как понял, только заголовки читаешь...
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  Ал 21.05.2019 в 00:51:32   # 721118

В рассмотрении затронутой презумпции невиновности может быть полезна статья Quote:
Тюрьма и ежедневные штрафы. Как Мэннинг заставляют дать показания на Ассанжа и почему она сопротивляется https://www.bbc.com/russian/news-48304952
17 мая 2019
...

Кстати, кто сможет объяснить, почему в США преследуют информаторов (у которых не было легальной возможности вскрыть нарушения конституции и даже преступления должностных лиц), а не нарушивших упомянутую конституцию и законы лиц?
Причем шпионя даже за высокопоставленными лицами собственных партнеров с Европы, что явно не подходит под обоснования слежки за радикалами ради предотвращения террактов...
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  Dragon 21.05.2019 в 01:01:24   # 721119
мАл, тебе сказано же, не встревай, сри дальше со своими ссылками!!!

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  Ал 21.05.2019 в 01:06:24   # 721120
Цитата: Dragon от 20.05.2019 19:01:24
Малахольный засранец, зачем титусянам в очередной раз подтверждать, что творится в твоих штанах при освещении не вмещающихся в твои шаблоны легко проверяемых фактах?


Кстати, "герой" - башка с дырой, твоя картинка недоступна без VPN...
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  Ал 21.05.2019 в 01:13:27   # 721121
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  Dragon 21.05.2019 в 01:17:45   # 721122
Главное - "адресат" увидел, куда его послали!!!

И спасибо от всех, за подсказку, как посмотреть адрес
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  Ал 21.05.2019 в 01:22:38   # 721123
Цитата: Dragon от 20.05.2019 19:17:45
Главное - адресат увидел, куда его послали!!!
Ссылку на адрес картинки я после нажатия на "кнопку" цитирования под твоим очередным высером увидел. При этом давно убедился, что без VPN на этот ресурс не попадешь. Твой "репертуар" со словарным запасом я и без дополнительной проверки давно знаю, так что необходимости включать в этот раз VPN не увидел.

Отсюда: если ты под адресатом не имеешь ввиду кого-то из поддерживающих тебя родственничков, то он очевиден.
Не забудь отметиться, когда вернешься... )))
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  Ал 21.05.2019 в 01:33:28   # 721124

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