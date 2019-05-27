По доброте душевной, наверное

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Мая 2019 в 11:21:50
В Бишкеке, при участии посла США в Кыргызстане, накануне открылась студия проекта Central Asia Design Hub. В этой студии будут дублировать закупленные фильмы и сериалы на кыргызский, казахский и узбекский языки.
«Мы хотели бы внести вклад в производство телевизионного контента», — без стеснений говорит господин посол журналистам.
В Госдепе озабочены качеством сериалов центральноазиатского производства. Там предлагают проводить тренинги и мастер-классы, а также стажировки в США для сотрудников продакшена из Центральной Азии.
Комментарии, по рейтингу, по дате