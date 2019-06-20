"Газпром" и "Узбекнефтегаз" вложат более $700 млн в добычу газа в Узбекистане

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danilov 20 Июня 2019 в 12:01:09
Разработкой полезных исеопаемых займется совместное предприятие (СП) NaturalGas-Stream, созданное Gas Project Development Central Asia (дочерней структурой Gazprom International) и "Узбекнефтегазом".
Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме 70 млрд куб. м. в год, жидких углеводородов - в объеме 8 млн т. в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно сократилось.