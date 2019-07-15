О том как как Каримов приказал взорвать мост между Узбекистаном и Афганистаном
danilov 15 Июля 2019 в 09:07:42
Бывший первый заместитель председателя Кабинета Министров Исмаил Джурабеков рассказал УзА, как он не выполнил поручение покойного бывшего президента Ислама Каримова и не взорвал мост в Сурхандарье, который связывает Узбекистан с Афганистаном.
"Я никогда не забудут эту историю, потому что тогда я не выполнил поручение покойного Ислама Каримова.
Как я помню, тогда рано утром меня вызвал Ислам Каримов. Он кратко разъяснил мне ситуацию и сказал, что я стал руководителем специальной комиссии.
Он поручил мне отправиться туда, очистить мост от афганцев и взорвать его. В то время я работал первым заместителем председателя Кабинета Министров.
В целом я был рад, что мне поручили такое задание, так как было много генералов и других лиц".
Обещав выполнить поручение президента, я тут же двинулся в Сурхандарью.
Когда я прибыл на место, ситуация была совсем иная. Мост был заполнен женщинами, пожилыми людьми и детьми. Афганцы требовали открыть границу. Они хотели сохранить себе жизнь.
Я долго думал, что делать. С одной стороны надо было выполнить поручение главы государства, но с другой стороны на мосту были люди.
Пока я думал, позвонил президент. Он спросил про поручение. Когда я сказал, что мы ведем переговоры, Ислам Каримов закричал:
- Я тебя отправил туда не для переговоров. Я отправил тебя туда, что бы ты взорвал мост!", и приказал взорвать мост!
После чего, я поговорил с членами комиссии и некоторые из них поддержали мою идею о мирном решении проблемы, а некоторые начали говорить что "мы должны выполнить приказ президента Каримова".
Я решил поговорить с одним из главарей афганцев. И ошеломленный пошел вести переговоры, на свой страх и риск.
Я сказал им, что они должны отодвинутся от моста на 7 километров или мы применим силу. Я заявил, что у меня есть такие полномочия – открыть огонь. Мне удалось сыграть роль генерала.
Спустя немного ему снова позвонил президент. Он в очередной раз строго приказывал взорвать мост, и если не взорву мост, то меня ждет тюрьма за не выполнение указание президента..
Ислам Каримов подчеркнул, что он отвечает за безопасность государства и народа. Он не хотел, чтобы у узбекского народа были проблемы из-за афганцев. И не мне решать и думать как и что делать. Подчеркнул, что я должен выполнять его, президента указания. Впрочем, президент Каримов был прав. Ведь, он был лидером, главой страны.
Я не знал что делать. И тут боевики стали отходить назад. Некоторые члены комиссии в этом рассматривали тактику боевиков, что мол "они специально назад отходят, что бы с группироваться и обратно заново начать наступательные движения".
Я был между двух огней. С одной стороны приказ президента о том что бы "взорвать мост", и что если не выполню, то меня ждет в лучшем случае тюрьма. А с другой стороны, если сохраню мост, это будет лучшим достижением для народов двух соседских стран. Данное последнее решение у меня было превыше. Любой ценой сохранить данный мост между Узбекистаном и Афганистаном.
Когда боевики отошли подальше от границы, беженцы немного успокоились. Через некоторые время женщины, дети и пожилые люди тоже начали возвращаться на территорию Афганистана. Обстановка начала стабилизироваться. Видимо, кто-то донес до Ислама Каримова, я получил приказ, немедленно возвращаться в Ташкент. И я вылетел в Ташкент. Меня терзали разные мысли, о моем будущем.
В Ташкенте меня встретили четыре черные "Волги". Я подумал, что меня вот арестуют и увезут в подвал СНБ. И после, расстреляют как предателя родины.
Но меня отвезли в резиденцию президента.
Когда я услышал шаги президента, мне стало страшно. Ислам Каримов вошел, и я взглянул на него. Я стоял перед президентом Каримовым, который был в это время очень злым.
Я стоял молча и ждал приговора: -" Каким он будет? Меня сразу расстреляют, или подержат меня?"
Он не поздоровавшись со мной прошел мимо меня. Я начал докладывать обо всем, что и как произошло. И начал объяснять о стратегическом значение моста. И о том что, данный мост послужит еще долго для нас, для двух братских стран. И что если б мы взорвали мост, это вызвало бы международный резонанс. И для нас, как для молодой независимому государству было бы нанесен серъёзный урон по нашему имиджу.
Я хотел высказать всё что думал. Так как думал, всё равно меня арестуют и предадут суду. А раз так, выскажусь до конца.
Ислам Каримов молча выслушав меня, стал изменяться на лице. И сказал, что я сделал все правильно не взорвав мост.
После данных слов, стало на душе легко..... "
(http://www.uza.uz/oz/society/k-prik--11-07-2019)
Наша справка:
Исмаил Джурабеков - 1931 г.р. г.Самарканд
Поговаривают, Джурабеков Исмаил Хакимович - вырос в одной махалле (общине) с Исламом Каримовым в Самарканде.
По происхождению - "ирони" - иранец.
1985 году - Зампредседателя Совмина Узбекистана
1985 - 90 гг. - первый заместитель председателя СМ - председатель Госагропрома Узбекистана
Министр по делам гражданской обороны
1994 - 1998 гг - Первый зампремьера и министр сельского хозяйства
В 2000- 2004 - Государственный советник Президента РУ по аграрным вопросам.
Председатель Республиканской комиссии по координации и контролю за сбором и сдачей на переработку лома и отходов черных и цветных металлов (2001г).
В 2004 г. в отношении И. Джурабекова было заведено уголовное дело, и он был осужден на 20 лет лишения свободы условно по статьям 167-, 175-, 205 УК РУз.
Официально было объявлено, что причиной осуждения Джурабекова являются преступления в сфере АПК. Однако, экспертам известно, что Джурабеков осужден за то, что под предлогом переплавки, продал России 5000 (пять тысяч!) танков Т-62.
Выехав из страны скрывался от следствия в Москве, под покровительством Рафика Нишанова.
В январе 2004 года Джурабеков все-таки ушел на пенсию. Против него сразу же возбудили уголовное дело по ряду обвинений, самыми серьезными из которых были "хищения в крупных размерах" и "превышение должностных полномочий".
Согласно материалам Генпрокуратуры, "преступно-халатное отношение Исмаила Джурабекова к своим служебным обязанностям повлияло на снижение объемов производства в сельском хозяйстве".
Как пишут в интернет-изданиях, именно И. Джурабеков способствовал тому, что будущий президент Узбекистана Ислам Каримов, сначала стал главным инженером Ташсельмаша, потом перешел на работу в Госплан, и вскоре стал министром финансов.
Ислам Каримов стал первым секретарем Кашкадарьинского обкома также благодаря усилиям Исмаила Джурабекова. Джурабеков помогал Исламу Каримову как молодому члену своей самаркандской махаллы.
После обретения Узбекистаном независимости, И.Каримов, уже на посту президента, отблагодарил Джурабекова назначив его первым заместителем премьер-министра, фактически сделав вторым лицом в стране, неофициальным вице-президентом. Кадровые вопросы тогда решались только под контролем Исмаила Джурабекова.
Исамил Джурабеков привел в высшие эшелоны власти преданным ему людей. К концу 1998 года он курировал почти все сферы экономики: начиная от сельского хозяйства и экспорта хлопка, кончая финансовыми вопросами и валютными операциями.
В эти годы Джурабеков стал серым кардиналом узбекской политики. Его прозвали "узбекским танком".
http://uza.uz/ru/