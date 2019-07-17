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едридмадрид 17 Июля 2019 в 15:59:28
"Есть планы в сфере государственно-частного партнерства - о передаче в доверительное управление казахстанской компании "Горные работы" двух электростанций - Ново-Ангренской и Ангренской ТЭС.
Договоренностями сторон предусмотрено, что за три года будет максимально сокращено использования природного газа на ТЭС за счет увеличение использования угля", - рассказал на встрече со СМИ руководитель АО "Тепловые электрические станции" Руслан Мубаракшин.
Ново-Ангренская ТЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций Узбекистана. Расположена в поселке городского типа Нурабад Ташкентской области. Годовая выработка электроэнергии - 5675 миллионов киловатт в час, электрическая мощность - 2100 мегаватт. Ангренская ТЭС находится в городе Ангрене Ташкентской области. Годовая выработка электроэнергии, 869 миллионов киловатт в час, электрическая мощность - 634 мегаватта.
http://vzglyad.az/news/140931/Узбекистан-передаст-две-электростанции-в-управление-казахстанской-компании.html
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