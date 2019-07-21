СМИ: умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

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danilov 21 Июля 2019 в 20:19:33
О смерти второго президента Туркменистана сообщил радиостанции «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. Он сослался на знакомых из Ашхабада, которые работают в спецслужбах. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Известно, что 15 июля Бердымухамедов ушел в отпуск. Сегодня сообщения о его смерти стали распространяться в некоторых Telegram-каналах со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.
В диппредставительстве в Москве назвали информацию некоторых СМИ о смерти Гурбангулы Бердымухамедова абсолютной ложью.
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.
«Это абсолютная ложь, — сказал представитель посольства. — Мы опровергаем эти сообщения».
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Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, - СМИ
CA-NEWS (TM) - Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев агентству «Говорит Москва» https://govoritmoskva.ru/news/204756/?fbclid=IwAR3Y5cTKpbeitXkQy_PpqZGKVG5UG0k4GLSflI-1Mie4hp_vdvX5enry2k8 со ссылкой на местный источник.
Отмечается, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля.
Оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что Бердымухамедов скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти источники называли острую почечную недостаточность.
Как сообщает туркменский оппозиционный портал «Хроники Туркменистана», исчезновение Гурбангулы Бердымухамедова из информационного пространства страны связано не с его кончиной, а с тяжелой болезнью его матери.
По данным портала, мать президента Огулабат Бердымухамедова уже десять дней находится на лечении в Германии. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.
...
Подробнее: ca-news.org/news:1557962?f=cp
CA-NEWS (TM) - Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев агентству «Говорит Москва» https://govoritmoskva.ru/news/204756/?fbclid=IwAR3Y5cTKpbeitXkQy_PpqZGKVG5UG0k4GLSflI-1Mie4hp_vdvX5enry2k8 со ссылкой на местный источник.
Отмечается, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля.
Оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что Бердымухамедов скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти источники называли острую почечную недостаточность.
Как сообщает туркменский оппозиционный портал «Хроники Туркменистана», исчезновение Гурбангулы Бердымухамедова из информационного пространства страны связано не с его кончиной, а с тяжелой болезнью его матери.
По данным портала, мать президента Огулабат Бердымухамедова уже десять дней находится на лечении в Германии. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.
...
Подробнее: ca-news.org/news:1557962?f=cp
Quote:
Опубликовано: 16 июл. 2019 г.
KapitanNemo 21.07.2019 в 20:49:15 # 727109
Лишь бы Туркменистан в Афганистан не превратился.
Цитата: KapitanNemo от 21.07.2019 14:49:15
И кто приемник?
Лишь бы Туркменистан в Афганистан не превратился.
И кто приемник?
Лишь бы Туркменистан в Афганистан не превратился.
Так если не ошибаюсь сын есть.
Странник626 21.07.2019 в 22:19:12 # 727117
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны https://tass.ru/politika/6686860
В диппредставительстве в Москве назвали информацию некоторых СМИ о смерти Гурбангулы Бердымухамедова абсолютной ложью
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.
Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".
В диппредставительстве в Москве назвали информацию некоторых СМИ о смерти Гурбангулы Бердымухамедова абсолютной ложью
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.
Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".
Во время работы Бердымердыев вдохновлялся своими клипами на свои же песниТакое ощущение, что он теребит на себя же
Цитата: odysssey от 21.07.2019 17:15:47Quote:
Эгоцентризм vs Нарциссизм: отличия и классификация нарциссов https://psychologyjournal.ru/public/egotsentrizm-vs-nartsissizm-otlichiya-i-klassifikatsiya-nartsissov/
Цитата: строитель от 21.07.2019 17:29:10
Цитата: Тигра2 от 21.07.2019 17:26:01Quote:
до чего ж надо было довести свой народ, чтобы весть о твоей кончине стала бы для него хорошей новостью!
до чего ж надо было довести свой народ, чтобы весть о твоей кончине стала бы для него хорошей новостью!
Сможете ли вы пройти тест Хэвлока на нарциссизм? https://onedio.ru/news/smozhete-li-vy-projti-test-hevloka-na-narcissizm-11938
Странник626 22.07.2019 в 03:38:52 # 727133
Цитата: Dragon от 21.07.2019 19:09:27почему бы и нет?)
И эти говнометания мАла говноссылками, говнокартинками и говнороликами конечно же в тему?!
И эти говнометания мАла говноссылками, говнокартинками и говнороликами конечно же в тему?!