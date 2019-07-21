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Центральная Азия
СМИ: умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
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danilov 21 Июля 2019 в 20:19:33
На 63-м году жизни скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил источник.

О смерти второго президента Туркменистана сообщил радиостанции «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. Он сослался на знакомых из Ашхабада, которые работают в спецслужбах. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Известно, что 15 июля Бердымухамедов ушел в отпуск. Сегодня сообщения о его смерти стали распространяться в некоторых Telegram-каналах со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.

В диппредставительстве в Москве назвали информацию некоторых СМИ о смерти Гурбангулы Бердымухамедова абсолютной ложью.

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.

«Это абсолютная ложь, — сказал представитель посольства. — Мы опровергаем эти сообщения».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Enzo 21.07.2019 в 20:35:19   # 727106
Кто же теперь будет военных учить стрелять, на машинах гонять, песни петь ??
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  ГОРЫНЫЧ 21.07.2019 в 20:44:19   # 727107
Бодрый мужик был, позитивный, а тут на тебе- почечная недостаточность. По Казахстанским меркам, даже до пенсии не дожил. Вот уж воистину- неисповедимы пути Господни.
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  Ал 21.07.2019 в 20:46:26   # 727108
Quote:
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, - СМИ
CA-NEWS (TM) - Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев агентству «Говорит Москва» https://govoritmoskva.ru/news/204756/?fbclid=IwAR3Y5cTKpbeitXkQy_PpqZGKVG5UG0k4GLSflI-1Mie4hp_vdvX5enry2k8 со ссылкой на местный источник.
Отмечается, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля.
Оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что Бердымухамедов скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти источники называли острую почечную недостаточность.
Как сообщает туркменский оппозиционный портал «Хроники Туркменистана», исчезновение Гурбангулы Бердымухамедова из информационного пространства страны связано не с его кончиной, а с тяжелой болезнью его матери.
По данным портала, мать президента Огулабат Бердымухамедова уже десять дней находится на лечении в Германии. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.
...
Подробнее: ca-news.org/news:1557962?f=cp

Quote:

Опубликовано: 16 июл. 2019 г.
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  KapitanNemo 21.07.2019 в 20:49:15   # 727109
И кто приемник?
Лишь бы Туркменистан в Афганистан не превратился.
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  M54 21.07.2019 в 21:27:42   # 727111
Воздержусь высказывания
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  DITRX 21.07.2019 в 21:48:16   # 727113
Цитата: KapitanNemo от 21.07.2019 14:49:15
И кто приемник?
Лишь бы Туркменистан в Афганистан не превратился.

Так если не ошибаюсь сын есть.
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  Dragon 21.07.2019 в 21:55:52   # 727116
Вот и пережил наш Шал одного совсем молодого диктатора в ****стане!!!
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  Странник626 21.07.2019 в 22:19:12   # 727117
Следующий!... Интересно третий другим будет или ничего не изменится...
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  Ал 21.07.2019 в 22:25:16   # 727118
Quote:
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны https://tass.ru/politika/6686860
В диппредставительстве в Москве назвали информацию некоторых СМИ о смерти Гурбангулы Бердымухамедова абсолютной ложью
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.
Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.
"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".

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  Ал 21.07.2019 в 22:39:44   # 727120
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  buks 21.07.2019 в 22:40:49   # 727121
На днях в сети были высказывания по поводу того что эта геолокация опасна для России, может пророссийский придет?
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  odysssey 21.07.2019 в 23:15:47   # 727122
Quote:
Во время работы Бердымердыев вдохновлялся своими клипами на свои же песни
Такое ощущение, что он теребит на себя же
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  Ал 21.07.2019 в 23:19:47   # 727123
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  Тигра2 21.07.2019 в 23:26:01   # 727124
Как-то во времена строительного бума в кз, когда в далеких селах узбекистана стариков хоронили женщины, так как мужчины поголовно были на заработках за границей, работали у меня на строительстве ребята из кашкардарьинской области. И вот както раз я им говорю что у меня для них есть хорошая новость. Так один из них с надеждой спрашивает у меня: неужели Каримов умер? Была другая новость, но до чего ж надо было довести свой народ, чтобы весть о твоей кончине стала бы для него хорошей новостью!
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  Ал 21.07.2019 в 23:28:39   # 727125
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  строитель 21.07.2019 в 23:29:10   # 727126
Расходимся. Нас наебали

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  Ал 21.07.2019 в 23:31:53   # 727127
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  Ал 21.07.2019 в 23:51:45   # 727130
Цитата: Тигра2 от 21.07.2019 17:26:01
до чего ж надо было довести свой народ, чтобы весть о твоей кончине стала бы для него хорошей новостью!
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  Ал 21.07.2019 в 23:57:09   # 727131
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  Dragon 22.07.2019 в 01:09:27   # 727132
И эти говнометания мАла говноссылками, говнокартинками и говнороликами конечно же в тему?!
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  Странник626 22.07.2019 в 03:38:52   # 727133
Цитата: Dragon от 21.07.2019 19:09:27
И эти говнометания мАла говноссылками, говнокартинками и говнороликами конечно же в тему?!
почему бы и нет?)
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