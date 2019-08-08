Противостояние государству?

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danilov 08 Августа 2019 в 14:18:41
На проведенном сегодня экстренном заседании Совета Безопасности кыргызский президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.
Совершенными вчера действиями кыргызский экс-президент фактически сжег мосты, не оставив шансов на достижение компромисса с собственным преемником. Но следует отметить, что и в оппозиционной среде у него не осталось сторонников. Поскольку, занимая пост Главы Кыргызстана, он подверг жестким преследованиям собственных прежде сторонников. О чем заявила Роза Отунбаева, напомнив о целенаправленном политическом преследовании Атамбаевым в бытность президентом членов оппозиционной парламентской фракции за критику «неконституционных и незаконных действий президента Атамбаева». Ранее Владимир Путин на встрече с Атамбаевым призвал кыргызский народ объединиться вокруг действующего президента и помогать ему.
Как бы там ни было, но действия Атамбаева становятся откровенным вызовом власти, проигнорировать который официальный Бишкек не может. Очевидно, что события получат дальнейшее развитие. Остается лишь надеяться, что ситуация вернется в правовое русло и не не допустит новых жертв.
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Кыргызстан находится на пороге полномасштабной гражданской войны
Неудачный штурм резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева уже привел к многочисленным жертвам. Погиб заместитель командира спецназа «Альфа», подполковник Усен Ниязбеков. Находится в коме начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. Есть пострадавшие среди сторонников мятежного политика — около 50 человек находятся в больницах.
Сокрушительное фиаско с попыткой силового захвата Атамбаева некоторые кыргызские эксперты связывают со слабостью силовых структур в целом. Депутаты Жогорку Кенеш уже потребовали отставки главы ДКНБ. Неуверенные действия спецназа повторяют ситуацию 2010 года, когда простые сельские парни обезоружили тренированных бойцов. Отсутствие мотивации и внятных приказов от начальства привела к тому, что в плену остаются около шести спецназовцев. Более того, часть высокопоставленных чинов симпатизирует господину Атамбаеву, о чем он ранее не преминул вспомнить.
Существует и другая точка зрения. Силовикам был отдано категорическое распоряжение — максимально избегать «лишних жертв». Поэтому они были вооружены оружием с резиновыми пулями. Скорей всего, власти пытались не накалять обстановку, дабы Алмазбек Атамбаев не получил в свои руки «дополнительные козыри». Обострение конфликта выгодно самому экс-президенту. Он ожидал штурма, ему нужны были «сакральные жертвы» среди мирного населения. Это позволит увеличить количество своих сторонников в разы.
Тем не менее политический кризис в Кыргызстане может перерасти в открытое столкновение. Четко прослеживается водораздел Юг — Север. Стало известно, что в селе Кой-Таш концентрируются проатамбаевские силы. Дороги перекрыты, телефонная связь и интернет работают с перебоями. Несмотря на заявления, что люди, находящиеся около родовой вотчины Атамбаева, вооружены только «палками и камнями», замечено автоматическое оружие. Его раздают сторонникам политика. В свою очередь, в Бишкеке мобилизовано около тысячи народных дружинников. Они собираются для обеспечения безопасности горожан, заявляют инициаторы сбора. Все правоохранительные органы переведены на усиленный режим службы.
В столице Кыргызстана прошло экстренное заседание Совбеза. Действующий президент Сооранбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев грубо нарушил Конституцию и законы, оказав вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий. Жээнбеков подчеркнул, что долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.
Похоже, что противостояние перерастает в «горячую фазу». На вторую половину дня запланировано срочное заседание парламента страны.
Специальная комиссия Жогорку Кенеша вменяет ему сразу шесть «преступлений», пять из которых поддерживает генеральная прокуратура страны. Атамбаева подозревают в коррупции, превышении служебных полномочий, незаконном освобождении криминального авторитета, махинациях при реконструкции ТЭЦ Бишкека.
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