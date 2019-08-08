Атамбаев заявил о начале бессрочного митинга в Бишкеке с требованием отставки президента, правительства и парламента

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danilov 08 Августа 2019 в 15:19:10
Сегодня, 8 августа, бывший президент Алмазбек Атамбаев сделал заявление для СМИ. По его словам, в 16:00 он и его сторонники пойдут к «Форуму», а потом к «Белому дому». Экс -президент заявил о начале бессрочного митинга.
«Половина людей говорит, что пойдет к «Форуму», другая половина хочет идти к Белому дому. Но сначала мы пойдем к «Форуму», а дальше, если надо будет, пойдем к Белому дому», — сказал Алмазбек Атамбаев на встрече со своими сторонниками.
По его словам, сторонники приходили к нему ночью и предлагали начать бессрочный митинг с требованием отставки Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента.
Атамбаев заявил, что пострадавшие в Кой-Таше — на совести Сооронбая Жээнбекова. Он считает, что «для Жээнбекова все люди — быдло, для него важнее Раим-миллион и родственники, сваты».
Атамбаев убежден, что властям не нужны его показания ни по делу об освобождении Азиза Батукаева, ни по другим вопросам.
«Я несколько раз предлагал ответить на вопросы. Но им нужны не показания, а заткнуть Атамбаева», — заявил экс — президент.
По словам Атамбаева, у его сторонников не было оружия, он сам стрелял несколько раз, но «старался не попадать в людей».
«Я уже несколько месяцев говорил, что буду отстреливаться. Здесь оружие только у меня есть. Я сидел на третьем этаже. У простого народа не было даже рогатки. По телевизору лгут, что у народа было оружие», — сказал Атамбаев.
Экс -президент заявил, что готов оказать помощь спецназовцам, он попросил сторонников передать их правоохранительным органам, пообещав сделать это сегодня.
Атамбаев сообщил, что не связывался с Владимиром Путиным.
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