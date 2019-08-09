Атамбаев задержан

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danilov 08 Августа 2019 в 21:00:22
Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева задержали во время очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш, сообщает 24.kg.
Бойцы спецназа предприняли новую попытку штурма дома экс-президента и им удалось прорваться на его территорию. Между сторонниками Атамбаева и силовиками вновь произошёл конфликт. В Бишкекский центр травматологии и ортопедии поступили четыре сотрудника силовых структур с огнестрельными ранениями, и один гражданский, пострадавший от шумовой гранаты.
Силовики пытались вывезти Алмазбека Атамбаева из резиденции на автомобиле. Его сопровождают советники – Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева. Сторонники экс-президента не пропускали автомобиль, были слышны выстрелы. Атамбаев сдался после долгих переговоров.
Сообщается, что экс-президента вывезли из Кой-Таша в Бишкек на вертолёте, так как его сторонники заблокировали все дороги.
Алмазбека Атамбаева доставили в Главное следственное управление ГКНБ, передаёт 24.kg. Экс-президента допросят по факту захвата заложников и убийству замкомандира подразделения "Альфа" во время штурма дома в Кой-Таше.
Ночью 8 августа силовые структуры Кыргызстана начали спецоперацию по задержанию бывшего президента. Сторонники Алмазбека Атамбаева отбили штурм его дома в селе Кой-Таш и захватили несколько бойцов спецназа.
Подразделения спецназа и МВД после неудачного штурма покинули территорию резиденции.
Во время столкновений погиб офицер спецназа, в крайне тяжелом состоянии находится начальник ГУВД Чуйской области, 45 участников событий получили различные ранения, в том числе огнестрельные. Алмазбек Атамбаев признался, что сам открыл огонь, когда силовики прорвались в его дом.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане и надеется на скорейшую нормализацию обстановки.
https://24.kg/obschestvo/125843_miting_almazbeka_atambaeva_vbishkeke_chto_proishodit_seychas/