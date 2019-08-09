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Центральная Азия
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Сооронбаем Жээнбековым
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danilov 09 Августа 2019 в 11:36:47
Cостоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по наращиванию казахско-кыргызского взаимодействия в свете предстоящего визита Президента Казахстана в Бишкек осенью текущего года. Касым-Жомарт Токаев пожелал мира, спокойствия, процветания братскому кыргызскому народу. Как ранее сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане.

«Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона», - написал Берик Уали в Facebook.
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