Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Сооронбаем Жээнбековым

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danilov 09 Августа 2019 в 11:36:47
Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по наращиванию казахско-кыргызского взаимодействия в свете предстоящего визита Президента Казахстана в Бишкек осенью текущего года. Касым-Жомарт Токаев пожелал мира, спокойствия, процветания братскому кыргызскому народу. Как ранее сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане.
«Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона», - написал Берик Уали в Facebook.
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