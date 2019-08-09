Как сдавался Атамбаев

посмотрел на его двери и анегдот спомнился.Приезжает ОМОН на вызов по захвату особо опасного преступника. а в зданий не одного окна нет, только одна толстая железная дверь стоит. Ну омоновцы как по инструкции отключили электричество и давай сварочным апаратом резать дверь и смотрят а срезанные линий обратно завариваются. Оказывается преступник смекалистый попался закупился до этого сварочным аппаратом и давай заваривать дверь обратно.