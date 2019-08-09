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Центральная Азия
Как сдавался Атамбаев
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danilov 09 Августа 2019 в 11:44:30


Появились кадры переговоров о сдаче Атамбаева, с бывшим президентом говорил замминистра МВД Курсан Асанов

Асанов: - Давайте закончим это. Никто не тронет вас и ваших ребят.

Атамбаев: - Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное.

Асанов: - Никто не будет стрелять.

Атамбаев: - Ребят не тронете?

Асанов: - Даем слово, никто из нас не тронет их.

Атамбаев: - Эти ребята рядом со мной сохранили тех, кого вы называете заложниками.

Асанов: - Я даю слово, я девять лет уже замминистра МВД, слово курсана Асанова, ни одного из них не тронут. Алмаз, ты знаешь, я всегда держу свое слово до конца.

Атамбаев: - Курсан, тогда ты заходи, а я их отправлю вниз.

Оружие, изъятое у сотрудников спецназа вчера, 7 августа, возвращено силовым структурам.


Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 09.08.2019 в 13:32:06   # 728431
посмотрел на его двери и анегдот спомнился.

Приезжает ОМОН на вызов по захвату особо опасного преступника. а в зданий не одного окна нет, только одна толстая железная дверь стоит. Ну омоновцы как по инструкции отключили электричество и давай сварочным апаратом резать дверь и смотрят а срезанные линий обратно завариваются. Оказывается преступник смекалистый попался закупился до этого сварочным аппаратом и давай заваривать дверь обратно.
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  Jopavogne 09.08.2019 в 14:18:55   # 728435
Цитата: DITRX от 09.08.2019 07:32:06
посмотрел на его двери и анегдот спомнился.

Приезжает ОМОН на вызов по захвату особо опасного преступника. а в зданий не одного окна нет, только одна толстая железная дверь стоит. Ну омоновцы как по инструкции отключили электричество и давай сварочным апаратом резать дверь и смотрят а срезанные линий обратно завариваются. Оказывается преступник смекалистый попался закупился до этого сварочным аппаратом и давай заваривать дверь обратно.

Так ведь Quote:
Ну омоновцы как по инструкции отключили электричество
поощрить | покарать
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