Как сдавался Атамбаев

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danilov 09 Августа 2019 в 11:44:30
Появились кадры переговоров о сдаче Атамбаева, с бывшим президентом говорил замминистра МВД Курсан Асанов
Асанов: - Давайте закончим это. Никто не тронет вас и ваших ребят.
Атамбаев: - Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное.
Асанов: - Никто не будет стрелять.
Атамбаев: - Ребят не тронете?
Асанов: - Даем слово, никто из нас не тронет их.
Атамбаев: - Эти ребята рядом со мной сохранили тех, кого вы называете заложниками.
Асанов: - Я даю слово, я девять лет уже замминистра МВД, слово курсана Асанова, ни одного из них не тронут. Алмаз, ты знаешь, я всегда держу свое слово до конца.
Атамбаев: - Курсан, тогда ты заходи, а я их отправлю вниз.
Оружие, изъятое у сотрудников спецназа вчера, 7 августа, возвращено силовым структурам.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Приезжает ОМОН на вызов по захвату особо опасного преступника. а в зданий не одного окна нет, только одна толстая железная дверь стоит. Ну омоновцы как по инструкции отключили электричество и давай сварочным апаратом резать дверь и смотрят а срезанные линий обратно завариваются. Оказывается преступник смекалистый попался закупился до этого сварочным аппаратом и давай заваривать дверь обратно.
Цитата: DITRX от 09.08.2019 07:32:06
посмотрел на его двери и анегдот спомнился.
Приезжает ОМОН на вызов по захвату особо опасного преступника. а в зданий не одного окна нет, только одна толстая железная дверь стоит. Ну омоновцы как по инструкции отключили электричество и давай сварочным апаратом резать дверь и смотрят а срезанные линий обратно завариваются. Оказывается преступник смекалистый попался закупился до этого сварочным аппаратом и давай заваривать дверь обратно.
посмотрел на его двери и анегдот спомнился.
Приезжает ОМОН на вызов по захвату особо опасного преступника. а в зданий не одного окна нет, только одна толстая железная дверь стоит. Ну омоновцы как по инструкции отключили электричество и давай сварочным апаратом резать дверь и смотрят а срезанные линий обратно завариваются. Оказывается преступник смекалистый попался закупился до этого сварочным аппаратом и давай заваривать дверь обратно.
Так ведь Quote:
Ну омоновцы как по инструкции отключили электричество