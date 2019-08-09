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Центральная Азия
Атамбаев в СИЗО до 26 августа
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danilov 09 Августа 2019 в 13:15:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Яшот 09.08.2019 в 14:39:56   # 728439
Считаю его одним из достойнейшим руководителей постсоветского пространства.
P.S. Хорошим людям всегда живётся плохо, увы.
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  Zoggyla 09.08.2019 в 14:48:06   # 728440
Цитата: Яшот от 09.08.2019 08:39:56
Считаю его одним из достойнейшим руководителей кусочков постсоветского пространства.
P.S. Хорошим людям всегда живётся плохо, увы.
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  taraz1974 09.08.2019 в 16:04:50   # 728449
Да, мужик простой, радел за людей. Не надо было ему в КР оставаться. Дергать надо было за Акаевым и Бакиевым. Клановые разборки они такие. Теперь ждите показательную порку северян южанами.
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  Zoggyla 09.08.2019 в 16:14:19   # 728450
Цитата: taraz1974 от 09.08.2019 10:04:50
Да, мужик простой, радел за людей. Не надо было ему в КР оставаться. Дергать надо было за Акаевым и Бакиевым. Клановые разборки они такие. Теперь ждите показательную порку северян южанами.
А вот поясни, мил человек, у них что ли каждому президенту резеденцию дарят? Али как?
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