Атамбаев в СИЗО до 26 августа

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danilov 09 Августа 2019 в 13:15:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
P.S. Хорошим людям всегда живётся плохо, увы.
Цитата: Яшот от 09.08.2019 08:39:56
Считаю его одним из достойнейшим руководителей кусочков постсоветского пространства.
P.S. Хорошим людям всегда живётся плохо, увы.
Считаю его одним из достойнейшим руководителей кусочков постсоветского пространства.
P.S. Хорошим людям всегда живётся плохо, увы.
Цитата: taraz1974 от 09.08.2019 10:04:50А вот поясни, мил человек, у них что ли каждому президенту резеденцию дарят? Али как?
Да, мужик простой, радел за людей. Не надо было ему в КР оставаться. Дергать надо было за Акаевым и Бакиевым. Клановые разборки они такие. Теперь ждите показательную порку северян южанами.
Да, мужик простой, радел за людей. Не надо было ему в КР оставаться. Дергать надо было за Акаевым и Бакиевым. Клановые разборки они такие. Теперь ждите показательную порку северян южанами.