В Узбекистане девять чиновников уволены после забастовки шахтеров

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danilov 28 Августа 2019 в 11:31:08
Напомним, что на прошлой неделе «Озодлик» сообщал о том, что 14-15 августа в Сарыасинском районе Сурхандарьинской области Узбекистана почти 200 шахтеров одного из ведущих в республике предприятий угольной отрасли «Шаргунькумир» объявили забастовку с требованием повысить зарплаты.
Сами шахтеры сообщили нашему радио, что причиной забастовки стали неудовлетворительные рабочие условия – мизерная заработная плата в размере 1 миллиона сумов (чуть больше $100) и принуждение рабочих к труду в праздничные и выходные дни.
Кроме того, шахтеры пожаловались на расхищение собственности предприятия его руководством. По их словам, с предприятия были украдены и проданы семь тонн солярки, а принадлежащее «Шаргунькумиру» здание ночью было снесено, стройматериалы же присвоило себе начальство.
На второй день протестов к бастующим приехала специальная комиссия из числа представителей ОАО «Узбеккумир» и АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги»). На жалобы шахтеров члены комиссии ответили, что «от подобных конфликтов никому пользы не будет».
Накануне АО «Узбекистон темир йуллари» обнародовала заявление, в котором говорится, что, изучив в деталях причины недовольства шахтеров, специальная группа приняла решение об увольнении девяти ответственных лиц.
Сейчас специалисты группы продолжают изучать социально-экономические аспекты деятельности «Шаргунькумир», сообщили в компании.
По данным «Узбекистон темир йуллари», средняя заработная плата на предприятии «Шаргунькумир» составляет 2,343 млн сумов (около 250 долларов).
На 1 августа 2019 года штат работников компании составляет 596 человек.
Напомним, что постановление о передаче предприятий «Узбекуголь» и «Шаргунькумир» в состав АО «Узбекистон темир йуллари» президент Шавкат Мирзияев подписал 8 ноября 2018 года.
После этого было объявлено о планах в ближайшие годы увеличить в 5,6 раза объем добычи угля на шахтах «Шаргунькумира».
https://rus.ozodlik.org/a/30129261.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 28.08.2019 в 19:50:20 # 730180
Цитата: bIP6bIC от 28.08.2019 07:13:07Веришь что у них лучше? У них ситуэйшн как у нас в конце 90-х, начале 00-х. Дележка кормушки с концентрацией в руках избранных. После Каримова изменилось количество трафика интернета для людей, количество кредитов в экономике для государства и долгов вместе с ними, ну и наверное чуть по-человечески к людям стали относиться. Пшик для массовки.
Вот бы у нас так!
Вот бы у нас так!