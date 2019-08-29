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Центральная Азия
Узбекистан упростил визовый режим и стал открытым для всех желающих
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danilov 29 Августа 2019 в 09:23:40
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  Пришелец 29.08.2019 в 09:42:20   # 730202
узбекский сум падает бешеными темпами по отношению к баксу сейчас 10000 к 1$
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