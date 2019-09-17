При перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали шесть военных

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Сентября 2019 в 10:33:14
"В ходе обстрела из гранатометов, произведенного таджикской стороной, погиб 41-летний прапорщик Равшанбек Муминов", - добавил собеседник агентства. По данным пресс-службы ГПС, всем раненным оказана медицинская помощь, они госпитализированы. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.
В пресс-службе Минздрава Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана пострадали восемь человек, в том числе ребенок.
Ранее в ГПС Киргизии сообщили "Интерфаксу", что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. В ответ киргизские пограничники открыли огонь по таджикской территории.
По данным МИД Киргизии, вооруженный инцидент произошел на неописанном участке киргизско-таджикской государственной границы, где таджикская сторона без согласования начала строительство военного наблюдательного пункта.
Между тем в пресс-центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана утверждают, что киргизские пограничники первыми открыли огонь, ранив нескольких невооруженных граждан республики.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев после перестрелки на киргизско-таджикской границе поручил усилить меры по защите рубежей.
INTERFAX.RU