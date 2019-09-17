Жээнбеков: Нет необходимости перехода на латинский алфавит

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danilov 17 Сентября 2019 в 12:08:32
Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что нет необходимости перехода кыргызского языка на латинский алфавит, сообщает КирТАГ.
Глава Кыргызстана принял председателя Национальной комиссии по государственному языку Назаркула Ишекеева. В беседе с ним Жээнбеков высказал своё мнение по вопросу перехода на латиницу, который в последнее время обсуждается в обществе. Он отметил, что нет необходимости перехода на латинский алфавит.
"Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определённых успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не тратя время на лишние обсуждения, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития", – подчеркнул Жээнбеков.
Встреча прошла накануне 30-летия принятия Закона "О государственном языке Кыргызской Республики".
Президент КР отметил необходимость широкого применения государственного языка не только в повседневной жизни, но и во всех отраслях.
В июле 2019 года в Министерстве культуры и спорта РК опровергли информацию, которую распространили российские СМИ, о продлении на 10 лет перехода на латинскую графику в Казахстане – до 2030-2035 годов.
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