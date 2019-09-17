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Центральная Азия
Жээнбеков: Нет необходимости перехода на латинский алфавит
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danilov 17 Сентября 2019 в 12:08:32
Культурный и научный потенциал Кыргызстана достиг определённых успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу, отметил глава республики.

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что нет необходимости перехода кыргызского языка на латинский алфавит, сообщает КирТАГ.

Глава Кыргызстана принял председателя Национальной комиссии по государственному языку Назаркула Ишекеева. В беседе с ним Жээнбеков высказал своё мнение по вопросу перехода на латиницу, который в последнее время обсуждается в обществе. Он отметил, что нет необходимости перехода на латинский алфавит.

"Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определённых успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не тратя время на лишние обсуждения, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития", – подчеркнул Жээнбеков.

Встреча прошла накануне 30-летия принятия Закона "О государственном языке Кыргызской Республики".

Президент КР отметил необходимость широкого применения государственного языка не только в повседневной жизни, но и во всех отраслях.

В июле 2019 года в Министерстве культуры и спорта РК опровергли информацию, которую распространили российские СМИ, о продлении на 10 лет перехода на латинскую графику в Казахстане – до 2030-2035 годов.
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