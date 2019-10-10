Узбекистан прекратит экспорт хлопка-сырца с 2020 года

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Октября 2019 в 16:09:18
По словам министра, Узбекистан будет перерабатывать весь урожай внутри страны, поставляя за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью – текстиль.
Сардор Умурзаков сообщил, что хлопок планируется экспортировать в США и Китай. По прогнозам, в этом году экспорт узбекской текстильной продукции достигнет 2 миллиардов долларов, а в 2025 году – до 8 миллиардов долларов.
Издание Nikkei Asian Review привело данные французского исследовательского института IFRI, согласно которым в 2018 году Китай вложил средства в 786 узбекских компаний, а Япония – только в 17.
Узбекистан в последние годы постепенно снижал поставки за рубеж хлопковолокна. Согласно статистике, в 2010 году Узбекистан экспортировал хлопка-сырца на 1,5 миллиарда долларов. В 2015 году этот показатель составлял 736 миллионов долларов, а в 2018 году – 222 миллиона долларов.
Узбекистан производит 1,2 миллиона тонн хлопкового волокна в год.
https://rus.ozodlik.org/a/30207370.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не мясо вывозить а колбасу и сосиски. Но мозгов нехватает...