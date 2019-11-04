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Центральная Азия
Как у соседей. Бишкек предложили переименовать
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danilov 04 Ноября 2019 в 14:35:33
Переименовать Бишкек в честь Турдакуна Усубалиева предложил заслуженный строитель Кыргызстана Асан Давлетов, выступая 4 ноября на мероприятии, посвященном 100-летию Т.Усубалиева, сообщает АКИpress.

Строитель недоумевает, почему мероприятия, посвященные 100-летию Усубалиева, проводятся в таком маленьком зале, тогда как такое мероприятие должно было собрать половину Кыргызстана.

-Кто из правительства сейчас здесь находится? Никто. Почему юбилей такого человека, как Турдакуна Усубалиева, проводится не на государственном уровне? Не надо давать какой-то улице имя Усубалиева, вместо этого почему бы не назвать столицу в честь Турдакуна Усубалиева? - сказал он.
Давлетов привел в пример город Астану, переименованный в Нур-Султан в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Давлетов спросил, кто поддерживает эту инициативу, и в зале раздались аплодисменты.

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию государственного деятеля Турдакуна Усубалиева, прошло 4 ноября в Национальной филармонии имени Т.Сатылганова. 6 ноября Усубалиеву исполнилось бы 100 лет.

Турдакун Усубалиев - советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 годы. Герой Киргизской Республики (1999).

http://kg.akipress.org/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 04.11.2019 в 18:23:50   # 734634
Зачем? Давайте Рим назовем Челентано? Не?
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  Dragon 04.11.2019 в 18:33:01   # 734635
Кыргызы не казахи!!! Они знают, что власть у народа!!! Они порвали Акаева, порвали Бакиева!!! Не посоветовавшись с народом там никто не может решит ничего, или это будет последним решением его!!!
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  старик 04.11.2019 в 23:01:36   # 734648
Население Кыргызстана хоть знает кто такой Усубалиев?
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