Как у соседей. Бишкек предложили переименовать

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danilov 04 Ноября 2019 в 14:35:33
Строитель недоумевает, почему мероприятия, посвященные 100-летию Усубалиева, проводятся в таком маленьком зале, тогда как такое мероприятие должно было собрать половину Кыргызстана.
-Кто из правительства сейчас здесь находится? Никто. Почему юбилей такого человека, как Турдакуна Усубалиева, проводится не на государственном уровне? Не надо давать какой-то улице имя Усубалиева, вместо этого почему бы не назвать столицу в честь Турдакуна Усубалиева? - сказал он.
Давлетов привел в пример город Астану, переименованный в Нур-Султан в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Давлетов спросил, кто поддерживает эту инициативу, и в зале раздались аплодисменты.
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию государственного деятеля Турдакуна Усубалиева, прошло 4 ноября в Национальной филармонии имени Т.Сатылганова. 6 ноября Усубалиеву исполнилось бы 100 лет.
Турдакун Усубалиев - советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 годы. Герой Киргизской Республики (1999).
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