Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане

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GoodZone 06 Ноября 2019 в 16:01:45
ТАШКЕНТ, 6 ноя - РИА Новости. Пограничное ведомство Узбекистана изучает ситуацию в связи с нападением вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в соседнем Таджикистане, сообщил РИА Новости представитель пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) республики.
Ранее в управлении погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана РИА Новости рассказали, что минувшей ночью вооруженная группа из 20 человек напала на таджикскую погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены, пять схвачены, в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны. На месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.
"Мы знаем об инциденте, в настоящее время изучаем ситуацию", - сказал представитель пограничников Узбекистана. Он уточнил, что узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.
Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.
https://ria.ru/20191106/1560616544.html