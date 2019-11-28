"Узбекнефтегаз" и "Татнефть" создают СП по добыче нефти на трех месторождениях

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danilov 28 Ноября 2019 в 10:14:43
В марте представитель "Узбекнефтегаза" сообщал, что компания планирует к середине года создать СП с "Татнефтью" для разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами на территории Узбекистана.
Как отмечает пресс-служба, руководство "Узбекнефтегаза" на встрече в Ташкенте с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым обсудило вопросы ускорения реализации совместных проектов.
"Согласованы основные условия создания совместного предприятия по увеличению добычи нефти на месторождениях АО "Андижаннефть". Достигнута договоренность по ускорению подготовки учредительных документов и регистрации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекнефтегаза" по итогам встречи.
По данным холдинга, речь идет о трех месторождениях - Андижан, Палванташ и Западный Палванташ на востоке Узбекистана.
Сторонами также достигнута договоренность по ускорению рассмотрения материалов и принятия решения по проведению геологоразведочных работ на Приташкентском инвестиционном блоке, а также реконструкции и вводу в эксплуатацию автозаправочных станций под брендом "Татнефть" в Ташкенте, добавили в "Узбекнефтегазе".
В мае "Татнефть" сообщила, что подписала с "Узбекнефтегазом" документ об основных условиях соглашения о разделе продукции на Приташкентском инвестиционном блоке в Узбекистане. Согласно документу, компании займутся поиском, разведкой и разработкой месторождений углеводородов на территории Узбекистана.
На начальном этапе проекта "Татнефть" проведет анализ и интерпретацию геолого-физических материалов на территории инвестблока.
https://tj.sputniknews.ru/novosti_uzbekistan/20191127/1030291444/Uzbekneftegaz-Tatneft-soglasovali-usloviya-po-dobyche-nefti-Uzbekistan.html
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