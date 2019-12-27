Нам выгодно вступление в ЕАЭС, переговоры об этом идут — первый замглавы МИД Узбекистана

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danilov 27 Декабря 2019 в 10:20:49
Ильхом Нематов ответил, что сейчас вопрос вступления Узбекистана в ЕАЭС тщательно изучается, сообщает РИА Новости.
"Изучение потом будет ставиться на весы, и, естественно, будет приниматься решение", - сказал он.
По словам замглавы министерства иностранных дел Узбекистана экономика, промышленность и сельское хозяйство страны из года в год показывает рост, также, как и увеличивается экспорт. И, для дальнейшего развития необходимы рынки сбыта.
"Нам нужен рынок, нужно пространство. А где это пространство? Это пространство в Казахстане, в России, в Кыргызстане, которой (тоже) является членом ЕАЭС. Поэтому прямо скажу: я - за участие. Исключительно исходя из экономических интересов", - отметил Ильхом Нематов.
Помимо этого, дипломат затронул вопрос роста населения страны и миграции.
"Растет население, 700 тысяч прибавляется каждый год. Естественно, мы 700 тысяч пропорционально не можем обеспечить работой. А это к чему приводит? К миграции. А мигрирует наш народ куда? В Россию, в Казахстан. Этот фактор тоже обуславливает поддержание тесных связей Узбекистана с ЕАЭС. Там другие условия для (стран) членов, для мигрантов. Поэтому я считаю, исходя из этих условий, мы должны принимать решение", - добавил Нематов.
По данным Ильхома Нематова, переговоры о вступлении Узбекистана в ЕАЭС могут завершиться в ближайшее время.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 27.12.2019 04:39:03
Вам то выгодно, другой вопрос выгодно ли это самому ЕАЭС?
Вам то выгодно, другой вопрос выгодно ли это самому ЕАЭС?
Старик, мож ты объяснишь, а чем мне простому гражданину из Шымкнета выгоден ЕАЭС этот. У меня сейчас одна погань из-за него.
Цитата: acid от 27.12.2019 06:35:04
Старик, мож ты объяснишь, а чем мне простому гражданину из Шымкнета выгоден ЕАЭС этот. У меня сейчас одна погань из-за него.
Цитата: старик от 27.12.2019 04:39:03
Вам то выгодно, другой вопрос выгодно ли это самому ЕАЭС?
Вам то выгодно, другой вопрос выгодно ли это самому ЕАЭС?
Старик, мож ты объяснишь, а чем мне простому гражданину из Шымкнета выгоден ЕАЭС этот. У меня сейчас одна погань из-за него.
Лично тебе не поможет уже ничего
Ни ЕАЭС, ни ЕС, ни США
Sr. Leonsio 27.12.2019 в 13:19:04 # 737631
Цитата: Sr. Leonsio от 27.12.2019 07:19:04
Скорее всего, когда узбеки вступят в ЕАЭС, то уничтожат весь наш рынок. У них еще осталась хорошая производственная база, в отличие от нас.
Скорее всего, когда узбеки вступят в ЕАЭС, то уничтожат весь наш рынок. У них еще осталась хорошая производственная база, в отличие от нас.
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