Нам выгодно вступление в ЕАЭС, переговоры об этом идут — первый замглавы МИД Узбекистана

Цитата: старик от

Вам то выгодно, другой вопрос выгодно ли это самому ЕАЭС? Вам то выгодно, другой вопрос выгодно ли это самому ЕАЭС?

Старик, мож ты объяснишь, а чем мне простому гражданину из Шымкнета выгоден ЕАЭС этот. У меня сейчас одна погань из-за него.