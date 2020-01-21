Узбекистан сворачивает экспорт газа

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ГОРЫНЫЧ 21 Января 2020 в 16:28:28
«К 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и расширению его переработки внутри страны, а также увеличению производства продукции с добавленной стоимостью», — сказал глава узбекского правительства, сообщает gazeta.uz.
В 2018 году Узбекистан добыл около 60 млрд кубометров газа, экспортировав 13 млрд кубометров. В 2019 году «Узбекнефтегаз» планировал экспортировать уже 15 млрд кубометров: 10 млрд — в Китай, 4 млрд — в Россию и 1 млрд — в соседние страны Центральной Азии. Примечательно, что больше половины добычи в стране обеспечивают проекты «Лукойла»: 33,5 млрд в 2018 году.
«На месторождениях „Узбекнефтегаза“ падает добыча, — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Поэтому отчасти желание прекратить экспорт может быть следствием необходимости обеспечивать внутренние потребности, а с другой стороны, стремлением надавить на „Лукойл“ в переговорах об урегулировании задолженности и условиях дальнейшего сотрудничества».
Как сообщало EADaily , в июне прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признал, что у страны есть долг перед «Лукойлом» — в $ 600 млн. Выступая перед Сенатом, глава государства рассказал: долг образовался, потому что правительство покупает у российской компании газ для внутреннего рынка за $ 146 за тысячу кубометров, а продает населению за $ 40. В этой связи президент задался вопросом, отчего при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.
Впрочем, ранее агентство Reuters сообщило, что «Лукойлу» задолжали из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия заключенного договора предусматривают экспорт всего добываемого объема газа.
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/21/uzbekistan-svorachivaet-eksport-gaza
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