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Центральная Азия
Туркменских бюджетников обязали "седеть" – чтобы не обидеть седого президента
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Rebel 06 Февраля 2020 в 13:05:24
Власти Туркмении запретили сотрудникам государственных и бюджетных учреждений старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях Лебапского региона, красить седые волосы в черный цвет, а тем, кто еще не поседел, рекомендовано изображать седину с помощью красителей.

Об этом сообщает в среду, 5 февраля, сайт "Радио Азатлык" со ссылкой на собственные источники.

"Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения, работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, было велено вернуть естественный цвет волос", – разъясняет один из бюджетников.

Причина этого странного запрета заключается в том, что у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова – седые волосы, и если он посетит регион, то встетиться с ним смогут только седые мужчины.

По словам корреспондента, беседовавшего с несколькими работниками бюджетных организаций, в частности учителями школ и медработниками, данный запрет был введен в устной форме.

"Радио Азатлык" не удалось получить комментарии по поводу требований к цвету волос в хякимликах Лебапского велаята и Фарпского этрапа. Государственные СМИ также ничего об этом не сообщают.

Отмечается, что до июля 2018 года президент закрашивал седину черной краской – и от госслужащих требовали того же. В январе прошлого года в общеобразовательных учреждениях страны сменили портреты президента, и на новых фотографиях он был с сединой.

"Радио Азатлык" уточняет, что учителей вынуждали менять портреты за свой счет.

http://newsru.co.il/world/05feb2020/seiva444.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 06.02.2020 в 14:47:24   # 740497
Бабам тоже нельзя краситься? Или только мужикам?
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  Samborz 06.02.2020 в 14:48:51   # 740498
Ппц
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  Zoggyla 06.02.2020 в 14:52:17   # 740499
О-о-о! Натурдресскод!Это так печально.
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  Zoggyla 06.02.2020 в 14:53:16   # 740501
Цитата: Софруджу от 06.02.2020 08:47:24
Бабам тоже нельзя краситься? Или только мужикам?
Там есть чиновницы? Всех под одну гребенку!
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  Софруджу 06.02.2020 в 14:54:19   # 740502
Цитата: Zoggyla от 06.02.2020 08:53:16
Цитата: Софруджу от 06.02.2020 08:47:24
Бабам тоже нельзя краситься? Или только мужикам?
Там есть чиновницы? Всех под одну гребенку!

Написано про школы и медработников. Это, в основном, женщины
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  Zoggyla 06.02.2020 в 14:57:26   # 740504
Цитата: Софруджу от 06.02.2020 08:54:19
Цитата: Zoggyla от 06.02.2020 08:53:16
Цитата: Софруджу от 06.02.2020 08:47:24
Бабам тоже нельзя краситься? Или только мужикам?
Там есть чиновницы? Всех под одну гребенку!

Написано про школы и медработников. Это, в основном, женщины
Вопрос до конца не изучен, тема женскогу полу не раскрыта.
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  Джимбо 06.02.2020 в 15:21:22   # 740513
КАКОЕ ФЕОДАЛЬНОЕ ПОЗОРИЩЕ!!!
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  Софруджу 06.02.2020 в 15:30:42   # 740516
Мы не сильно далеко ушли. Знакомая барышня, молодая учительница, рассказывала, что ей в школе запретили краситься в русый цвет, мотивируя тем, что казахская учительница может иметь только чёрные волосы. А также запретили представляться детям по имени-отчеству. Сказали, что это дозволено только преподающим русский язык, все остальные должны быть "апай" - и никаких гвоздей
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