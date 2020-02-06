Туркменских бюджетников обязали "седеть" – чтобы не обидеть седого президента

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Rebel 06 Февраля 2020 в 13:05:24
Об этом сообщает в среду, 5 февраля, сайт "Радио Азатлык" со ссылкой на собственные источники.
"Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения, работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, было велено вернуть естественный цвет волос", – разъясняет один из бюджетников.
Причина этого странного запрета заключается в том, что у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова – седые волосы, и если он посетит регион, то встетиться с ним смогут только седые мужчины.
По словам корреспондента, беседовавшего с несколькими работниками бюджетных организаций, в частности учителями школ и медработниками, данный запрет был введен в устной форме.
"Радио Азатлык" не удалось получить комментарии по поводу требований к цвету волос в хякимликах Лебапского велаята и Фарпского этрапа. Государственные СМИ также ничего об этом не сообщают.
Отмечается, что до июля 2018 года президент закрашивал седину черной краской – и от госслужащих требовали того же. В январе прошлого года в общеобразовательных учреждениях страны сменили портреты президента, и на новых фотографиях он был с сединой.
"Радио Азатлык" уточняет, что учителей вынуждали менять портреты за свой счет.
http://newsru.co.il/world/05feb2020/seiva444.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 06.02.2020 08:53:16
Написано про школы и медработников. Это, в основном, женщины
Цитата: Софруджу от 06.02.2020 08:54:19Вопрос до конца не изучен, тема женскогу полу не раскрыта.
Написано про школы и медработников. Это, в основном, женщины
Цитата: Zoggyla от 06.02.2020 08:53:16
Написано про школы и медработников. Это, в основном, женщины