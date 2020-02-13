Власти Узбекистана отзывают своих студентов из Казахстана

Просто узбеки умеют считать. Посчитали, сколько денег уходит из Узбекистана. Ведь подавляющее большинство учится на платном отделении. Ну, и лучше им дома учиться. Большинство приехавших не владеет ни русским, ни казахским. Их учёба - профанация