Власти Узбекистана отзывают своих студентов из Казахстана

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danilov 13 Февраля 2020 в 11:54:48
В казахстанском Шымкенте, где учатся более 15 тысяч узбекских студентов, сотни учащихся также массово забирают документы и из-за больших очередей вынуждены часами стоять у здания вуза. Они жалуются, что за один день не успевают собрать все подписи, но надеются, что по возвращении на родину все проблемы будут решены. Ведь власти Узбекистана пообещали соотечественникам, получающим образование за рубежом, что переведут их в вузы на родине без всяких экзаменов.
"Я только получила транскрипт. Теперь поеду домой учиться в государственном вузе. Для меня это хорошая возможность: сюда приезжать постоянно сложно, — говорит Табассум Жуманазарова, которая учится в Шымкенте. — Правильнее будет учиться в своей стране".
Большинство тех, кто забирают документы из казахстанских вузов, учатся в узбекистанских вузах заочно или дистанционно. Далеко не все они студенческого возраста: "Да, я здесь учусь. Мне 52 года, — объясняет гражданка Узбекистана Мухтабар Омонова. — В Узбекистане увольняют людей без высшего образования. Поэтому я и приехала сюда учиться. Но теперь президент Мирзиеев позвал учиться на родине. Здесь народу много. Они не успевают выдавать документы", — признает женщина.
Преподаватели говорят, что делают все, что в их силах, но очереди за документами все равно образовалась. Во-первых, чтобы получить транскрипт (академическую справку, в которой сказано, какие предметы были сданы), у студента не должно быть задолженности по учебе. Во-вторых, многие хотят забрать не только справки, но вообще все имеющиеся у вуза документы. Деканат как правило им в этом отказывает.
"У нас числятся более 7 тысяч студентов. В первый день было очень много учащихся. Мы не думали, что будет такой ажиотаж, — признает Садыбек Бейсенбаев, проректор Южно-казахстанского государственного университета имени Ауезова в Шымкенте. — Мы сейчас выдаем только транскрипт, но не документы. Потому что, если вдруг вуз в Узбекистане их не примет, в этом случае они могут снова приступить к учебе у нас".
По словам проректора, почти половина студентов из Узбекистана в его вузе уже уехали домой. Из оставшихся намерены продолжить обучение в Казахстане меньше половины.
"Мы даем только транскрипт или справку, что они здесь учатся, документы мы на руки не дадим, — подтверждает слова коллеги Айгуль Алпамысова, представитель Шымкентского Педагогического института. — Вот когда они приедут домой, поступят и узбекский вуз сделает нам запрос — только тогда мы сами направим их документы".
Узбекистанским студентам, которые учились в Таджикистане, в качестве официальной причины их возвращения на родину назвали то, что таджикистанские университеты не состоят в Национальном рейтинге Узбекистана, а значит, качество получаемого в них образования находится под сомнением. В случае с Казахстаном причин не названо. Хватит ли в узбекистанских вузах мест для всех "возвращенцев" — тоже пока непонятно.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Реакция Узбекистана на межнациональные проблемы в РК ? .
Цитата: KAN13 от 13.02.2020 06:18:30В армию их всех определят)))
Реакция Узбекистана на межнациональные проблемы в РК ? .
Реакция Узбекистана на межнациональные проблемы в РК ? .
Цитата: Pole13 от 13.02.2020 09:13:50Ну где больше плюсов - там то и думают
Кто что думает господа?
Кто что думает господа?
Цитата: Софруджу от 13.02.2020 09:26:14Твой вывод конечно гениальный
Просто узбеки умеют считать. Посчитали, сколько денег уходит из Узбекистана. Ведь подавляющее большинство учится на платном отделении. Ну, и лучше им дома учиться. Большинство приехавших не владеет ни русским, ни казахским. Их учёба - профанация
Просто узбеки умеют считать. Посчитали, сколько денег уходит из Узбекистана. Ведь подавляющее большинство учится на платном отделении. Ну, и лучше им дома учиться. Большинство приехавших не владеет ни русским, ни казахским. Их учёба - профанация
Цитата: Walter от 13.02.2020 09:47:44Вальтер, почему вас не устраивает плюрализм мнений? Поле спросил. Ему отвечают.
Цитата: Софруджу от 13.02.2020 09:26:14Твой вывод конечно гениальный
Просто узбеки умеют считать. Посчитали, сколько денег уходит из Узбекистана. Ведь подавляющее большинство учится на платном отделении. Ну, и лучше им дома учиться. Большинство приехавших не владеет ни русским, ни казахским. Их учёба - профанация
Просто узбеки умеют считать. Посчитали, сколько денег уходит из Узбекистана. Ведь подавляющее большинство учится на платном отделении. Ну, и лучше им дома учиться. Большинство приехавших не владеет ни русским, ни казахским. Их учёба - профанация