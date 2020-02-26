Каримова предложила 686 млн долларов в обмен на свободу

Цитата: старик от

Трудились в поте лица, зарабатывая деньги! Я так понимаю все деньги и без ее согласия национализируют. Трудились в поте лица, зарабатывая деньги!

единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии