Узбекистан закрыл транспортное сообщение с другими странами

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danilov 16 Марта 2020 в 11:25:04
«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решения временно отменить авиа и автодорожное сообщение с другими странами», - сказал Арипов. По его словам, с 16 марта закрываются все детские сады, школы и вузы республики на карантин и отменяются массовые мероприятия по празднованию Навруза.
Утром в воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики сообщило, что у гражданина Узбекистана, прилетевшего из Франции, обнаружен коронавирус.
ТАСС
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло четырех
исло зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех, сообщает Sputnik Узбекистан.
Накануне стало известно, что в стране выявили первого зараженного. Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия. У гражданки РУз, недавно вернувшейся из Франции, взяли анализы, которые подтвердили заболевание.
По данным Минздрава республики, COVID-19 выявлен еще у трех человек: у сына и дочери зараженной женщины и у гражданина Узбекистана, прибывшего из Стамбула.
Власти РУз принимают все необходимые меры, чтобы коронавирус не распространился по территории страны.
https://ru.sputnik.kg/asia/20200316/1047403227/v-uzbekistane-chetyre-cheloveka-zarazilis-koronavirusom.html