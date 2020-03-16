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Центральная Азия
Узбекистан закрыл транспортное сообщение с другими странами
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danilov 16 Марта 2020 в 11:25:04
Узбекистан в целях предотвращения распространения коронавируса закрыл транспортное сообщение с другими странами. Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов, передает ТАСС.

«В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решения временно отменить авиа и автодорожное сообщение с другими странами», - сказал Арипов. По его словам, с 16 марта закрываются все детские сады, школы и вузы республики на карантин и отменяются массовые мероприятия по празднованию Навруза.

Утром в воскресенье агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики сообщило, что у гражданина Узбекистана, прилетевшего из Франции, обнаружен коронавирус.

ТАСС

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло четырех

исло зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех, сообщает Sputnik Узбекистан.

Накануне стало известно, что в стране выявили первого зараженного. Об этом сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия. У гражданки РУз, недавно вернувшейся из Франции, взяли анализы, которые подтвердили заболевание.
По данным Минздрава республики, COVID-19 выявлен еще у трех человек: у сына и дочери зараженной женщины и у гражданина Узбекистана, прибывшего из Стамбула.

Власти РУз принимают все необходимые меры, чтобы коронавирус не распространился по территории страны.

https://ru.sputnik.kg/asia/20200316/1047403227/v-uzbekistane-chetyre-cheloveka-zarazilis-koronavirusom.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 16.03.2020 в 15:32:50   # 743080
И слава богу, человек с насваем пливающий везде страшно смотрится
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