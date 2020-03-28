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Центральная Азия
Между Казахстаном и Узбекистаном: как сотни людей застряли на границе
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danilov 28 Марта 2020 в 21:42:57
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старик
28.03.2020 в 22:25:45
# 744278
Нечаянно плюсанул пост.
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старик
28.03.2020 в 22:27:33
# 744279
Узбекское правительство во все времена относится к своим гражданам как к скоту.
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Васяй
28.03.2020 в 23:36:09
# 744291
Строительство останавливается,цены растут .Не заметили еще?
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строитель
28.03.2020 в 23:48:54
# 744297
Все правильно сделали. Они специально передержали их несколько суток в одном месте что бы выявить наличие (или отсутствие) симптомов. Затем поголовно отфильтровали и запустили
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