В Таджикистане решили запретить русифицировать имена

Хасан Садуллоев — студент Таджикского национального университета в Душанбе, ездящий на работу в Россию во время летних каникул, — говорит, что для жизни и работы там «гораздо легче иметь русское имя».

Два года назад его имя звучало как «Хасани Абдулло», а сейчас пишется как «Садуллоев Хасан Абдуллоевич», говорит студент, рассказывая, что столкнулся с множеством бюрократических проблем в связи с таджикским написанием его имени.

— Мне сказали, что мое полное имя состоит только из двух частей — имени и отчества, вместо трех частей, как это требуется в России. По всей видимости, было неясно, какое из них является фамилией и какое отчеством. В результате этой путаницы с именем меня депортировали, — рассказывает Хасан Садуллоев.