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Центральная Азия
В Таджикистане решили запретить русифицировать имена
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danilov 30 Апреля 2020 в 12:08:32
Нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) поддержала предложение правительства о запрете использования в фамилиях и отчествах новорожденных русскоязычных суффиксов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

«Свидетельства о рождении в Таджикистане будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка — «вич», «ов», «ев», «ева», «овна». Исключение делается для представителей национальных меньшинств», — говорится в сообщении.
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  Skype 30.04.2020 в 12:18:38   # 748370
Черна украинская ночь, а бабки надо перепрятать
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  Sr. Leonsio 30.04.2020 в 12:44:24   # 748379
Их жизнь, их правила!
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  Софруджу 30.04.2020 в 12:47:39   # 748380
Ну, это само по себе, наверно, неплохо. Плохо, когда что-то делается принудительно. Одинаково неправильно заставлять всех быть ""вичами" и запрещать быть "вичами"
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  NBE 30.04.2020 в 15:26:04   # 748388
Цитата: Софруджу от 30.04.2020 06:47:39
Ну, это само по себе, наверно, неплохо. Плохо, когда что-то делается принудительно. Одинаково неправильно заставлять всех быть ""вичами" и запрещать быть "вичами"
Хорошо что это ограничение касается самих таджиков, наверное так решили их ученные-филологи. Главное что бы к казахам такое не применили (возможно скоро и применят), а то у некоторых и не поймешь, где имя, где фамилия, а где отчество. А если и будут применять то нужно что бы было окончание -улы -кызы для отчество, и -тегі для фамилии, что бы сразу было понятно. В обязаловке ничего страшного не вижу, нужно что бы это решали филологи (грамотно и понятно что бы было), а порядок в языке должен быть. И самое главное эти правила не должны распространяться на другие народности, так как правила филологического характера!
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  старик 30.04.2020 в 19:04:08   # 748417
Националистический зуд! Зачем вообще запрещать , ну если таджикская семья хочет назвать ребенка русским именем, так и пусть называет. Можете представить себе, что Россия запрещает называть русских детей таджикским, казахским, да любым именем?
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  bolatbol 30.04.2020 в 19:28:48   # 748424
Цитата: старик от 30.04.2020 13:04:08
Националистический зуд! Зачем вообще запрещать , ну если таджикская семья хочет назвать ребенка русским именем, так и пусть называет. Можете представить себе, что Россия запрещает называть русских детей таджикским, казахским, да любым именем?

О том как чукчи, эвенки, нанайцы и корейцы стали чуть-чуть русскими.
- Как звать?
- Суньху
- Что за параша? Запишем Сергеем. Отца как звать?
- Высуньху
- Бля, что у этих иноверцев за имена? Записывай Васильевым.
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  Ал 30.04.2020 в 19:36:02   # 748428
Quote:
Январь 28, 2014
В Таджикистане возвращаются к написанию фамилий в русском стиле https://rus.azattyq.org/a/tajik-officials-unhappy-russian-surnames-back-in-fashion/25244737.html

Тревогу забил генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзода в статье, опубликованной 21 января в правительственной газете «Чумхурият» (Республика).
Шерхон Салимзода пишет, что эта тенденция началась два года назад и написание фамилий и отчеств в русском стиле снова вошло в моду, в особенности среди молодежи.
В качестве доказательства он приводит цифры, взятые в трех крупнейших университетах страны, где, по его словам, в 2013 году только два студента специально запросили, чтобы их имена были изменены в соответствии с таджикской формой, и 513 запросили, чтобы их имена записали с окончаниями в русском стиле.
ВОПРОС НЕОБХОДИМОСТИ
Однако, в то время как Шехрон Салимзода называет этот возврат ударом по таджикской национальной гордости, многие молодые люди в Таджикистане говорят, что это не просто игры с именами, а вопрос необходимости.
Они называют основной причиной возвращения к написанию имен в русском стиле стремление избежать проблем в России. Более чем каждый седьмой таджик ежегодно ездит на заработки в Россию, где им часто приходится сталкиваться с дискриминацией и даже насилием по этническим мотивам.
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Похожие объяснения приводят и другие таджики в ответ на публикацию статьи генерального прокурора.
Однако официальные круги, как кажется, восприняли его слова как призыв к действию. 24 января, всего через несколько дней после публикации статьи Шехрона Салимзоды, министр сельского хозяйства Косим Косимов заявил, что подал официальное заявление о смене имени.
...
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  NBE 30.04.2020 в 19:42:15   # 748431
Цитата: старик от 30.04.2020 13:04:08
Националистический зуд! Зачем вообще запрещать , ну если таджикская семья хочет назвать ребенка русским именем, так и пусть называет. Можете представить себе, что Россия запрещает называть русских детей таджикским, казахским, да любым именем?

тут не идет о запрете имен, именами можно назвать как хотите, здесь идет об окончании отчества (-вич, -овна). В России это так же закреплено
Quote:
В соответствии со ст. 58 Семейного кодекса Российской Федерации указание отчества ребенку, основываясь на национальном обычае, с добавлением приставок "оглы", "кызы" и т.д. допускается при условии, если у родителей в документах удостоверяющих их личность, отчества указаны аналогичным образом, а также , если в записи о рождении ребенка указанная национальность родителей будет соответствовать присвоенным отчествам.

то есть в России русский также не может коверкать русский язык, и ставить какие ему вздумается суффиксы. Не надо этот вопрос политизировать, этот вопрос должен находится в области филологов, и распространятся на людей той же национальности.
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  Zoggyla 30.04.2020 в 20:13:30   # 748438
Цитата: bolatbol от 30.04.2020 13:28:48
Цитата: старик от 30.04.2020 13:04:08
Националистический зуд! Зачем вообще запрещать , ну если таджикская семья хочет назвать ребенка русским именем, так и пусть называет. Можете представить себе, что Россия запрещает называть русских детей таджикским, казахским, да любым именем?

О том как чукчи, эвенки, нанайцы и корейцы стали чуть-чуть русскими.
- Как звать?
- Суньху
- Что за параша? Запишем Сергеем. Отца как звать?
- Высуньху
- Бля, что у этих иноверцев за имена? Записывай Васильевым.
Говоришь : Вотку тай!, Хм, будешь - Воткутаев!
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  Skype 30.04.2020 в 20:53:34   # 748441
Дело родителей, как назовут так и будет, в 18 лет можно исправить. Кому какое дело до имен ???

Пусть хоть Поршневая или Революция, в мире много красивых имен
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