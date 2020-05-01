Помпезная реставрация часовни, возведенной при захоронении русских солдат, штурмовавших Ташкент, вызвала взрыв возмущения

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danilov 01 Мая 2020 в 09:25:30
Решение о реставрации строения было принято Кабинетом министров год назад. В соответствии с приказом министра культуры за № 411 от 28 июня 2019 года часовню зарегистрировали как объект культурного наследия, организация Meros Chashmasi разработала специальный проект, который прошёл экспертизу Министерства культуры и был одобрен заместителем министра Камолой Акиловой.
Мастера воссоздали первоначальный облик строения по архивным фотографиям. Полностью восстановили фасад, купол, кровлю, шпиль, мозаику со святым Георгием и художественную роспись внутри. Вокруг устроили площадь с металлической оградой и намогильной плитой (раньше вокруг часовни был небольшой скверик). К православной пасхе, которую в 2020 году отмечали 19 апреля, реставрационные работы были полностью завершены.
Однако излишняя роскошь новоявленного объекта вызвала резкое недовольство узбекского населения. Ни одному народу в мире не нравится, когда его завоевывают, поэтому дорогостоящий ремонт здания над могилами завоевателей в завоеванном ими городе вряд ли можно назвать уместным. Власть не проявила ни должного уважения к чувствам сограждан, ни меры, ни такта.
Уточню еще раз: возмущение вызвал не сам факт реставрации – многие относились к этому спокойно, но именно помпезность, как будто это некий суперважный объект. Особое возмущение вызвали надпись: «Здесь покоится прах воинов, павших при взятии г. Ташкента. Упокой Господи души их в селении праведных» и пирамидки мортирных ядер. Как кто-то написал в соцсети: «которыми они мочили наши дома и мечети». Удивительно, что руководители страны не понимают, что не обязательно было полностью воссоздавать первоначальный облик комплекса: ядра здесь явно лишние.
Следует сделать одно важное уточнение: часовня – это НЕ ПАМЯТНИК, как писали в интернете. Часовни ставились в местах захоронений, чтобы пришедшие туда могли в уединении помолиться за души погребенных. То есть, говорить – как опять-таки многие по незнанию отмечали, что она возведена в честь этих солдат или в честь их победы, или в честь чего-то еще нельзя - это объект сугубо религиозного назначения.
Разумеется, в подобных тонкостях мало кто разобрался, еще меньше людей обратили внимание на инициаторов роскошного «ремонта», а потоки ругани полились в адрес русских завоевателей, а заодно и всех русских, живущих сегодня в России и в Узбекистане.
«Честно говоря, у меня ощущение, что эту реставрацию специально провели максимально помпезно и написали об этом везде, чтобы вызвать ненависть узбекского населения по отношению к «европейцам», - делится впечатлениями один из интернет-комментаторов. - Других причин так об этом кричать в СМИ я не вижу. Разумеется, какой еще эффект они ждали? (…) Теперь мы оккупанты, а они еще подливают масло в огонь, на весь мир крича о том, как они отреставрировали часовню тем, кого местные считают проклятыми захватчиками. Но те уж давно мертвы, а (..) вся ненависть направлена на нас. Спасибо, короче».
«Тот, кто утверждал текст таблички прекрасно понимал, что он делает! – высказывается другой автор. - А именно, раздувает межнациональную бойню! Чтоб в эту сторону направлять недовольство народа некоторыми действиями власти...».
Камаланская часовня. Фото агентства Спутник
Напомню, что реставрация полуразрушенной часовни, стоящей в узбекской махалле Камалан, неподалеку от одноименного мусульманского кладбища, в районе станции метро «Национальный парк», началась в сентябре 2019 года. Строение было возведено в 1886 году над захоронением нескольких десятков русских солдат, погибших в 1865 году во время штурма Ташкента войсками под руководством генерала Черняева, и является старейшей на территории современного Узбекистана православной часовней.
В первоначальном виде мемориал просуществовал до конца 1917 года. После захвата власти коалицией большевиков и левых эсеров он был частично разграблен и разрушен. Но не уничтожен, в отличие от многих православных храмов. Видимо, часовню спасло то, что она находилось за пределами тогдашнего города, среди густых загородных садов.
После Второй мировой войны, в 1949 году, территория возле Камаланского кладбища была отдана под индивидуальную застройку, и на месте бывшего мемориала построили себе дом несколько узбекских семей. Так старая часовня оказалась возле частных домостроений, где простояла еще 70 лет, почти забытой.
Жители новой улицы отнеслись к памятнику над погребением с уважением и не пытались сломать строение или разобрать его на кирпич. Хотя в советские годы, да и во время правления Каримова, не сложно было найти повод для его разрушения. И вот теперь получается, что люди, которые жили рядом с часовней и присматривали за ней, фактически за это и поплатились: по указанию правительства Узбекистана ради «облагораживания» территории возле строения были снесены три дома.
По моему мнению, лучше всего было бы её вообще не трогать, чтобы не разжигать ненужные страсти. Она стояла 150 лет – и простояла бы еще столько же, пока окончательно не превратилась бы в исторический памятник, не вызывающий особых эмоций. Но если уж решили сделать ремонт, то надо было просто её почистить, восстановить металлический купол и прикрепить табличку с нейтральной информирующей надписью. Но ни в коем случае не сносить дома, и не устанавливать пирамидки из ядер.
В любом случае, часовня – архитектурный памятник уже закончившейся эпохи. И, вероятно, оценивать её следует исключительно с этой точки зрения – как творение определенного времени. «Реставрация нужна нам, чтобы помнить, кто здесь, зачем и почему. Но без политики», - высказался по этому поводу известный публицист Алишер Таксанов.
http://www.asiaterra.info/news/pompeznaya-restavratsiya-chasovni-vozvedennoj-pri-zakhoronenii-russkikh-soldat-shturmovavshikh-tashkent-vyzvala-vzryv-vozmushcheniya
Комментарии, по рейтингу, по дате
Такое ощущение что «известный публицист» а таксанов это и есть местные wafler, пердрид, и прочие в жопуошпаренные российской и советской историей в средней Азии