Казахстан направит ноту Узбекистану из-за подтоплений в Туркестанской области

Цитата: СССР от

Интересно, что стало разменной монетой Интересно, что стало разменной монетой

Разведут полюбовно, скорее всего - Узбекистан выплатит полную компенсацию+.В противном случае, перекрывается транзит в РФ и.. платить придётся, всё равно, но уже с ущербом для аграриев Узбекистана в виде недополученных прибылей, так как большинство фермеров Узбекистана ориентированы на рынок РФ.