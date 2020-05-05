Казахстан направит ноту Узбекистану из-за подтоплений в Туркестанской области

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danilov 05 Мая 2020 в 16:34:32
В письме будут изложены требования о предоставлении полной информации о наводнении и возможном возмещении ущерба. Также казахстанская сторона выступит против восстановления дамбы Сардобинского водохранилища, поскольку объект был построен без согласования с Нур-Султаном. Следовательно, это нарушает международную конвенцию ООН по охране трансграничных водотоков.
Сегодня мы, МИД готовим ноту для МИДа узбекской стороны. Мы имеем право сегодня требовать, мы пострадавшая сторона. По возмещению, возможно. Вообще, наше пожелание такое, чтобы это водохранилище не восстанавливали. А если восстановили – то в совсем малом объеме. Потому что оно было построено, еще раз повторяю, без согласования с нами. Мы от МИДа, вот сейчас МИД уже готовит и сегодня оно будет отправлено: требования с тем, чтобы открыта была полная картина, во-первых, по самому происшествию, по последствиям этого происшествия и предполагаемым мерам по этому и по другим водохранилищам, - сказал Сергей Громов.
После того, как прорвало дамбу в Сырдарьинской области, узбекская сторона, по словам Громова уверяла, что ни капли воды в Казахстан не поступит.
Первого мая у меня состоялся разговор с замминистра водного хозяйства В. Ахмаджоном, он сказал, что прорвало дамбу, но вы не беспокойтесь, казахстанской стороне ни капли воды не поступит. Мы, несмотря на то, что нас успокаивала узбекская сторона, предприняли меры с нашим ЧС, МВД и отселили жителей. Местные исполнительные органы активно участвовали. Поначалу, узбекская сторона объявила, что 300 млн кубометров воды было оттуда сброшено аварийно. Но само МЧС узбекской стороны вчера сами, ну, видно, несанкционированно проговорились о том, что сброшено было порядка 500 миллионов кубов. Практически, сейчас, поступление из этого водохранилища прекратилось. Но волна добегания у нас пока идет.
1 мая в Узбекистане произошел прорыв дамбы, построенной в 2017-ом в Сырдарьинской области. Предварительной причиной назвали сильный дождь и штормовой ветер. В результате затоплено 276 квадратных километров, 76 из которых приходятся на территорию Казахстана. Под водой оказались 10 населенных пунктов Мактааральского района. Были эвакуированы почти 32 тысячи человек. По данным акимата Туркестанской области, подтоплен 631 дом. Затопленными также оказались почти 4 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур.
Помощь в пострадавший район прибывает из других регионов, подключились и волонтеры. Люди, оставшиеся без крова, хозяйства и земель, в отчаянии. При этом в школах, мечетях и детских садах села Атакент, где размещают пострадавших, мест не хватает. Аким области Умирзак Шукеев заверил, что поддержка будет оказана всем.
Какие вещи? Сумку взяла с детскими вещами. Подняли вещи на высоту. Огород, дома три собаки бегают, кошка с котятами остались. Мы газ, свет, все повыключали, все продукты наверх подняли и приехали, - говорит жительница села Мырзакент Екатерина Мамедова.
В стране создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Романом Скляром. Предстоит подсчитать сумму ущерба. В полиции Туркестанской области сообщили, что факты мародерства не зарегистрированы. Между тем, в Узбекистане в связи со случившимся возбудили уголовное дело. Речь идет о должностной халатности и нарушении правил безопасности при горных, строительных и взрывоопасных работах.
https://inbusiness.kz/ru/tv
МИД Казахстана не будет направлять ноту Узбекистану из-за наводнения в Туркестанской области
Министерство иностранных дел Казахстана не будет направлять ноту узбекской стороне из-за наводнения в Туркестанской области в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, так как правительства двух стран и руководители приграничных регионов совместно решают возникшие вопросы. Об этом во вторник заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
«Принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты министерством иностранных дел РК не стоит», - заявил Смадияров.
Он заверил, что ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Республики Узбекистан и, как следствие, подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области, находится на особом контроле нашего правительства. 2 мая президенты двух стран предметно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств. Кроме того, аким Туркестанской области совершил поездку в соседние регионы Узбекистана и провел необходимые переговоры с узбекской стороной.
«Создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром. Завтра он вылетает в Туркестанскую область и Узбекистан для выработки алгоритма совместных действий. Все контакты двух сторон осуществляются в полном соответствии с нормами Договоров о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер», - заключил официальный представитель министерства иностранных дел.
Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов в интервью телеканалу Atameken Business заявил, что Казахстан готовит в Узбекистан ноту в связи с ситуацией в Туркестанской области и, возможно, потребует возмещения ущерба.
https://vlast.kz/novosti/39344-mid-kazahstana-ne-budet-napravlat-notu-uzbekistanu-iz-za-navodnenia-v-turkestanskoj-oblasti.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: СССР от 05.05.2020 13:55:26
Интересно, что стало разменной монетой
Интересно, что стало разменной монетой
Разведут полюбовно, скорее всего - Узбекистан выплатит полную компенсацию+.
В противном случае, перекрывается транзит в РФ и.. платить придётся, всё равно, но уже с ущербом для аграриев Узбекистана в виде недополученных прибылей, так как большинство фермеров Узбекистана ориентированы на рынок РФ.
Цитата: Мура45 от 05.05.2020 14:10:26
Разведут полюбовно, скорее всего - Узбекистан выплатит полную компенсацию+.
В противном случае, перекрывается транзит в РФ и.. платить придётся, всё равно, но уже с ущербом для аграриев Узбекистана в виде недополученных прибылей, так как большинство фермеров Узбекистана ориентированы на рынок РФ.
Цитата: СССР от 05.05.2020 13:55:26
Интересно, что стало разменной монетой
Интересно, что стало разменной монетой
Разведут полюбовно, скорее всего - Узбекистан выплатит полную компенсацию+.
В противном случае, перекрывается транзит в РФ и.. платить придётся, всё равно, но уже с ущербом для аграриев Узбекистана в виде недополученных прибылей, так как большинство фермеров Узбекистана ориентированы на рынок РФ.
Узбекистану следовало бы объявить о полной комплектации ущерба Казахстанской стороне. А то сейчас напряжение нарастает среди людей, а тут ещё и новость что ничего предъявлять не будут
05.05.2020
Все вопросы страны будут решать в соответствии с нормами договоров о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
НУР-СУЛТАН, 5 мая — Sputnik. Казахстан не намерен направлять дипломатическую ноту в Узбекистан из-за ситуации с наводнением в Туркестанской области. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает Sputnik Казахстан.
Ранее в интервью телеканалу "Атамекен Бизнес" вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов заявил, что страна готовит официальное письмо в Узбекистан с требованием предоставить полную информацию о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища, в результате которого в Туркестанской области оказались затопленными десять населенных пунктов.
Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Узбекистана и подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области находится на особом контроле правительства Казахстана.
"Второго мая состоялся телефонный разговор президента Казахстана с главой Узбекистана, в ходе которого стороны предметно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств двух стран. Принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты МИД Казахстана не стоит", - уточнил Смадияров.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/politics/20200505/13899938/kazakhstan-notu-uzbekistan-navodneniye.html
Все вопросы страны будут решать в соответствии с нормами договоров о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
НУР-СУЛТАН, 5 мая — Sputnik. Казахстан не намерен направлять дипломатическую ноту в Узбекистан из-за ситуации с наводнением в Туркестанской области. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает Sputnik Казахстан.
Ранее в интервью телеканалу "Атамекен Бизнес" вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов заявил, что страна готовит официальное письмо в Узбекистан с требованием предоставить полную информацию о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища, в результате которого в Туркестанской области оказались затопленными десять населенных пунктов.
Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Узбекистана и подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области находится на особом контроле правительства Казахстана.
"Второго мая состоялся телефонный разговор президента Казахстана с главой Узбекистана, в ходе которого стороны предметно обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств двух стран. Принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты МИД Казахстана не стоит", - уточнил Смадияров.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/politics/20200505/13899938/kazakhstan-notu-uzbekistan-navodneniye.html