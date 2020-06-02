На узбекско - кыргызской границе произошел конфликт

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danilov 01 Июня 2020 в 22:22:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
Давайте взглянем на границу Германии и Голландии, где по две стороны улицы - два разных государства, и на наших соседей, да что на соседей - на нас - в феврале были готовы всех дунган без разбора вырезать, невзирая на возраст, статус и пол! Бляяяя, юг все больше превращается в какой-то зверинец с обезьянами. Раньще такое можно было представить только в каком-нибудь африканском племени, а сейчас таких мамбичей полно сплошь и рядом, печаль...