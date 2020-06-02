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Центральная Азия
На узбекско - кыргызской границе произошел конфликт
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danilov 01 Июня 2020 в 22:22:42
Жители закидали друг друга камнями. Конфликт произошел из-за родника, когда жители двух сел вместе очищали его. В итоге произошла словесная перепалка, местные жители стали бросать друг в друга камни.

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  Absolute 02.06.2020 в 00:52:46   # 751823
Последствия карантина ? Накопилось много энергии ?
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  htmaker 02.06.2020 в 01:01:27   # 751824
Приграничные зоны всегда жили сами по себе. Раньше порядок больше ложился на плечи аксакалов, решали спорные житейские вопросы. Сейчас молодёжь сама по себе, и старейшин в деревнях всё меньше слушают. А властей как регулятора порядка там не бывает толком. Поэтому конфликты неизбежны.
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  serikx 02.06.2020 в 01:45:47   # 751825
Д. Б.
Давайте взглянем на границу Германии и Голландии, где по две стороны улицы - два разных государства, и на наших соседей, да что на соседей - на нас - в феврале были готовы всех дунган без разбора вырезать, невзирая на возраст, статус и пол! Бляяяя, юг все больше превращается в какой-то зверинец с обезьянами. Раньще такое можно было представить только в каком-нибудь африканском племени, а сейчас таких мамбичей полно сплошь и рядом, печаль...
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