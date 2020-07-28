Сардоба. Официально: - Рыбы и грызуны не причем. Виноваты люди

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danilov 28 Июля 2020 в 18:51:24
По заявлению генпрокуратуры рыбы и всякие грызуны в виде хорьков и тушканчиков не виноваты. Виноваты всё же люди. Но, без имён и конкретных должностей. Генпрокуратура не назвала имена и должности, по чьей вине случилась трагедия.
Не смотря на это отметим что, всё же, имеется не большой прорыв. А именно, сообщение Генпрокуратуры, обнародованное сегодня, отличается достоверностью относительно причин Сардобинской катастрофы, чем аналогичные предыдущие заявления.
Главное - наконец(!), указан человеческий фактор: - непрофессионализм, халатность, злоупотребление служебным положением, воровство. То что, генпрокуратура страны спустя столько времени (наконец-то) признало и озвучило - это уже безусловно шаг вперед в проведении следствия по выявлению причин прорыва плотины Сардобинского водохранилища.
из казахского СМИ
Генеральная прокуратура Узбекистана на своём сайте /http://www.prokuratura.uz/#/t_news?id=368/ объявила первые результаты до следственной проверки по делу о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, произошедшего 1 мая с.г.
Кроме этого, персонал Управления эксплуатации и развития Сардобинского водохранилища, обслуживающего плотину, не был обеспечен необходимыми средствами. Кроме того, квалификационная аттестация показала, что 56% работников, задействованных в операции, не обладали необходимыми знаниями (специализацией), 82% – не обладали навыками и опытом и в результате не смогли обеспечить качественное обслуживание плотины и выявить факторы, которые привели к чрезвычайным ситуациям.
По сообщению генпрокуратуры девять должностных лиц(к сожалению без имен, фамилий и должностей) организаций, участвовавших в строительстве водохранилища, привлечены к уголовному делу в качестве обвиняемых и заключены под стражу.
- "Тупаланг Шеробод";
- Министерства водного хозяйства и дирекции эксплуатации.
В сообщении говорится, что в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты);
- 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями);
- 207 (должностная халатность);
- 209 (должностной подлог);
- 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ) Уголовного кодекса Узбекистана.
В связи с этим, узбекский эксперт, социолог и ассоциированный научный сотрудник Школы восточных и африканских исследований (SOAS) в Лондоне Алишер Ильхамов также задаётся вытекающими из заявления генпрокуратуры ряд обоснованными вопросами. А именно (приводим до словно вопросы А.Ильхамова):
"1. В сообщении указано о взятии под стражу 9 должностных лиц. Тайна следствия не позволяет до суда озвучить их имена. Но судя по обнародованным деталям, это в основном должностные лица среднего звена, за исключением кого-то из Минводхоза. А как же быть с ответственностью более высокопоставленных лиц? Ведь в глаза бросаются аспекты этого дела, связанные именно с их сферой компетентности.
Начнем с того, что само решение о выделении средств на строительство дамбы со всей проектной документацией не было в свое время обнародовано в печати и в правовых базах данных. Проект фактически осуществлялся в полусекретном режиме. Почему?
Этот проект вполне очевидно не был согласован с международными институтами и организациями, а также с экспертным сообществом. Это несмотря на то, что в сферу водного хозяйства страны были вбуханы огромные средства этими институтами. Сформировалось весьма многочисленное и квалифицированное сообщество, созданы огромные информационные ресурсы. Но данные об этом водохранилище так и не вошли в число этих информационных ресурсов.
Есть веб-сайт, где перечислены и подробно описаны практически все водохранилища Узбекистана, Но только не Сардобинское.
Но решение об обеспечении полной прозрачности и независимой экспертизы является сферой компетентности как минимум главы правительства или его зама. Будет ли рассмотрена ответственность за провал именно на этом участке работы?
Ведь открытость, прозрачность, независимая экспертиза и независимый мониторинг должны быть частью любого крупного инвестиционного проекта. Иначе он обречён на такого рода катастрофические результаты (здесь мы можем проецировать эту ситуацию и на строительство запланированных сити в Ташкенте и по всей стране).
2. Вполне очевидно также, что высшие (а не только средние) должностные лица должны были проводить свой контроль и проверку того, как соблюдаются проектные нормативы. Опять таки, мы здесь имеем дело с преступной халатностью именно высших должностных лиц при исполнении своих прямых обязанностей - «доверяй, но проверяй», создавай систему сдержек и противовесов.
3. В сообщении прокуратуры говорится, что личный состав, который обеспечивал эксплуатацию объекта, был в своем большинстве непрофессионален и не подготовлен для такой работы: - "проведенная квалификационная аттестация выявила, что 56% сотрудников не обладают необходимыми знаниями, 82% — не имеют квалификации и опыта."
Но кто должен заранее продумать систему обеспечения проекта квалифицированными кадрами?
Опять-таки, это прерогатива высших должностных лиц. Но создание такой системы ими видимо совершенно не рассматривалась.
На днях я указал на давно назревшую необходимость административной реформы, цель которой заключается в том, чтобы ключевые посты в госадминистрации заняли профессиональные управленцы, а не те бабаи в смокингах, которые продвигали сардобинский проект и осуществляли его контроль. Если в ближайшее время не будет проведена такая реформа. то новые катастрофы в стране неизбежны."
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Остаётся надеяться, что генпрокуратура Узбекистана всё же сможет провести достойное расследование по следствию прорыва плотины Сардобинского водохранилища в следствии которого по официальным сообщениям из-за прорыва дамбы было эвакуировано около 70 тысяч человек, а близ лежащим населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям был нанесен большой ущерб.
@salah_usman
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Цитата: старик от 28.07.2020 13:44:19Сперва думали на бобров, оказалось - это не Беларусь.
У кого то были сомнения по поводу виновности людей?
У кого то были сомнения по поводу виновности людей?