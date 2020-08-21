В Узбекистане прошли первые экзамены на открытом воздухе

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danilov 21 Августа 2020 в 10:43:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
Наверное не обязательно и вступать в союзы разные, достаточно высшую школу обьединить, АЭС строить, торговать
Цитата: строитель от 21.08.2020 04:52:59Так глобальные монополии, транснациоальные компании давно это поняли)
Открыли филиалы МИСиС, МФТИ ( Росатом), МГУ.
Наверное не обязательно и вступать в союзы разные, достаточно высшую школу обьединить, АЭС строить, торговать
Открыли филиалы МИСиС, МФТИ ( Росатом), МГУ.
Наверное не обязательно и вступать в союзы разные, достаточно высшую школу обьединить, АЭС строить, торговать
Цитата: Софруджу от 21.08.2020 04:56:51Логично, но не обязательно.
В идеале "союзы разные" должны в разы облегчать юридические, организационные и прочие заморочки
В идеале "союзы разные" должны в разы облегчать юридические, организационные и прочие заморочки
Цитата: Софруджу от 21.08.2020 04:58:07Видимо они это придумали по теням на фото можно сказать что это раннее утро примерно 7-8 часов утра. и плюс они спиной к солнцу сидят не слепя глаза
Абитуриенты там от солнечного удара ни поумирали? В Узбекистане такие вещи можно проводить не позже 20 апреля и не раньше 20 октября
Абитуриенты там от солнечного удара ни поумирали? В Узбекистане такие вещи можно проводить не позже 20 апреля и не раньше 20 октября
KapitanNemo 21.08.2020 в 19:31:55 # 761371