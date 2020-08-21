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Центральная Азия
В Узбекистане прошли первые экзамены на открытом воздухе
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danilov 21 Августа 2020 в 10:43:21
Вступительные экзамены в Алмалыкский филиал Московского института стали и сплавов (МИСиС) прошли 20 августа на стадионе спорткомплекса «Металлург» в Алмалыке.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 21.08.2020 в 10:52:59   # 761301
Открыли филиалы МИСиС, МФТИ ( Росатом), МГУ.
Наверное не обязательно и вступать в союзы разные, достаточно высшую школу обьединить, АЭС строить, торговать
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  Zoggyla 21.08.2020 в 10:55:33   # 761302
Цитата: строитель от 21.08.2020 04:52:59
Открыли филиалы МИСиС, МФТИ ( Росатом), МГУ.
Наверное не обязательно и вступать в союзы разные, достаточно высшую школу обьединить, АЭС строить, торговать
Так глобальные монополии, транснациоальные компании давно это поняли)
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  Софруджу 21.08.2020 в 10:56:51   # 761303
В идеале "союзы разные" должны в разы облегчать юридические, организационные и прочие заморочки
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  Zoggyla 21.08.2020 в 10:57:45   # 761304
Цитата: Софруджу от 21.08.2020 04:56:51
В идеале "союзы разные" должны в разы облегчать юридические, организационные и прочие заморочки
Логично, но не обязательно.
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  Софруджу 21.08.2020 в 10:58:07   # 761305
Абитуриенты там от солнечного удара ни поумирали? В Узбекистане такие вещи можно проводить не позже 20 апреля и не раньше 20 октября
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  DITRX 21.08.2020 в 12:28:37   # 761320
Цитата: Софруджу от 21.08.2020 04:58:07
Абитуриенты там от солнечного удара ни поумирали? В Узбекистане такие вещи можно проводить не позже 20 апреля и не раньше 20 октября
Видимо они это придумали по теням на фото можно сказать что это раннее утро примерно 7-8 часов утра. и плюс они спиной к солнцу сидят не слепя глаза
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  КЕДЫ 21.08.2020 в 12:37:11   # 761321
эти ребята- будущее России
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  Денис222 21.08.2020 в 13:58:18   # 761333
Жар костей не ломит...вот посмотрим как зимой они будут на улице сидеть
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  KapitanNemo 21.08.2020 в 19:31:55   # 761371
В Астане есть филиал МГУ в одном из корпусов ЕНУ расположен.
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