Турки зазывают в свое "ОДКБ"

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danilov 10 Октября 2020 в 17:33:54
Турецкое издание Uluslarası Politika Akademisi, заявили о том, что на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в Баку 29 октября, планируется объявить о создании «Единой Армии Турана», в которую могут войти вооруженные силы Турции, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.
Отмечается, что Монголия и Киргизия планируют участвовать в организации в качестве наблюдателей.
Одним из пунктов будущей повестки называют возможность создания двух военных турецких баз на территории Азербайджана. Азербайджанская газета «Ени Мусават» отмечает, что создание «единой военной структуры открывает перспективу участия формирований в «антитеррористических операциях» на территории Нагорного Карабаха.
Таким образом, по словам Р. Эрдогана, «теперь будет работать лозунг – шесть государств и одна нация (alti eyalet – bir millet)».
Из истории
В середине 90-х у Ташкента с Анкарой была любовь взасос. Турецкий бизнес в Узбекистане процветал, даже улицу именем Ататюрка в центре города обозвали. Молодежь узбекская радостно ехала учиться в турецкие светские и религиозные учреждения.
А потом случился февраль 1999 г., когда группа ушлепков взрывала начиненные взрывчаткой машины в надежде убить президента. По итогам расследования выявили связи террористов с Турцией, турецкий бизнес финансово их поддерживал и прочее. Очень быстро турки свалили из Узбекии, порой побросав все. Всех студентов оттуда также отозвали. В общем, довольно долго отношения между странами были очень натянутыми.
Шавкат Миромонович видимо запамятовал те события и решил поиграться в многовекторность и пантюркизм. Ну удачи!
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Пастафариан 10.10.2020 в 18:47:20 # 764686