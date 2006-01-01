США намерены обучить молодёжь Туркменистана экономической грамотности

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danilov 10 Октября 2020 в 18:26:21
Американское агентство опубликовало запрос на получение информации по поводу запланированной программы. Как следует из запроса, цель проекта заключается в том, чтобы научить молодых граждан критическому и логическому мышлению, а также цифровым технологиями для получения работы.
«Агентство США по международному развитию в Центральной Азии в настоящее время разрабатывает дополнительные мероприятия в рамках проекта «Содействие развитию молодёжи Туркменистана для успешного будущего», направленного на обучение молодёжи в возрасте от 15 до 25 лет эффективному планированию жизни, экономической грамотности и деловым навыкам», — говорится в документе.
На данную программу предполагается выделить до $3,7 млн.
В документе USAID отмечается, что 40% населения Туркменистана моложе 25 лет. При этом, по мнению американских специалистов, системы среднего и высшего образования в стране не способны должным образом подготовить молодых людей.
«Сохраняющийся высокий уровень безработицы среди молодёжи и утечка мозгов продолжают подрывать экономику страны, а также конкурентоспособность частного сектора на мировом рынке», — пишут в Агентстве США.
RT
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