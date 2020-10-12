 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Центральная Азия
В Бишкеке заявили о стабилизации ситуации в городе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Октября 2020 в 11:12:04
«В настоящее время обстановка в городе стабильная, она контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВС», — сообщил ТАСС представитель комендатуры.

Отмечается, что соблюдение правопорядка также контролируют несколько тысяч представителей народных дружин.

Ранее комендатура Бишкека постановила ввести в столице Киргизии комендантский час с 21:00 (18:00 мск) до 05:00 (02:00 мск), а также запретить проведение митингов.

10 октября сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке до 21 октября.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 12.10.2020 в 14:09:47   # 764761
Дай бог. Но не до конца довели
поощрить | покарать
  jumanjiqz 12.10.2020 в 15:05:41   # 764768
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь