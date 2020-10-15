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Центральная Азия
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку
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danilov 15 Октября 2020 в 14:14:25
"Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку".

Согласно Конституции Кыргызстана, ст. 68 п.1 и 2., в случае досрочного прекращения Президентом своих полномочий его полномочия до избрания нового главы КР исполняет торага Жогорку Кенеша Канатбек Исаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 15.10.2020 в 17:40:43   # 764921
Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку".

Мне честно говоря Жээнбеков не очень нравился.
После ухода Атамбаева. И его ареста.
Но как достойно сказал! И покинул пост.
У нас всё наоборот.
И народ расстрелял и до сих пор сидит.
И на историю ему наплевать. И на народ.
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  Konstant 15.10.2020 в 17:44:53   # 764923
Ну там сейчас новый виток демократии начнеться... В просторечии Песец...допрыгаються что никто связываться не будет..
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  jumanjiqz 15.10.2020 в 18:23:10   # 764930
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