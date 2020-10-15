Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку

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danilov 15 Октября 2020 в 14:14:25
Согласно Конституции Кыргызстана, ст. 68 п.1 и 2., в случае досрочного прекращения Президентом своих полномочий его полномочия до избрания нового главы КР исполняет торага Жогорку Кенеша Канатбек Исаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Мне честно говоря Жээнбеков не очень нравился.
После ухода Атамбаева. И его ареста.
Но как достойно сказал! И покинул пост.
У нас всё наоборот.
И народ расстрелял и до сих пор сидит.
И на историю ему наплевать. И на народ.