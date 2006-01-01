Глава МИД Турции Чавушоглу связал сторонников Гюлена с политическим кризисом в Кыргызстане

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danilov 16 Октября 2020 в 13:30:11
Анкара обвиняет Гюлена и все связанные с ним организации в попытках организовать переворот в Турции в 2016 году.
«FETO угрожает не только Турции, но и другим странам. Это один из главных участников беспорядков в Кыргызстане. После попытки государственного переворота в Турции я обратил внимание на действия террористов Гюлена в Кыргызстане и предупредил, что они могут навредить стране. Наши кыргызские братья видят это сегодня. Мы должны проявлять осторожность и уделять особое внимание студентам, сознание которых отравлено этой организацией», - сказал Чавушоглу во время видеовыступления в Анкаре по случаю открытия академического года в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави.
https://centralasia.media/news:1654249
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