Глава МИД Киргизии заявил, что Москва была и остается основным партнером Бишкека

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danilov 25 Октября 2020 в 22:12:29
"Россия была и остается нашим основным стратегическим партнером и союзником. В этом контексте мы будем и впредь неустанно поддерживать тесные контакты на высшем и высоком уровнях, укреплять взаимовыгодный политический диалог, продвигать экономическое взаимодействие, интеграционные процессы на обширном евразийском пространстве, а также способствовать расширению межрегионального сотрудничества", - сказал глава киргизского внешнеполитического ведомства.
"Мы подтверждаем [нацеленность на] дальнейшее укрепление традиций дружбы, взаимоуважения и доверия между нашими странами, общее стремление к расширению союзнических отношений, и, как сейчас отметил Сергей Викторович [Лавров], привилегированного стратегического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией", - сказал Казакбаев.
Он отметил, что передал главе МИД России "пожелания премьер-министра, исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики [Садыра] Жапарова - лично его и его команды, - желание поднять качественный и практический уровень отношений между РФ и Кыргызстаном".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9799853
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Цитата: старик от 25.10.2020 17:18:21
Странно что киргизы не кинулись в объятья США и Европы.
Странно что киргизы не кинулись в объятья США и Европы.
Объятия сша и Европы сейчас заняты Украиной Молдавией Грузией и прочими нуждающимися