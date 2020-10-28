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Центральная Азия
UzAuto будет трансформировано и лишено льгот и преференций
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danilov 28 Октября 2020 в 12:41:38
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня подписал Указ "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов".

Согласно Указу, АО "Узавтосаноат" включено в перечень предприятий, подлежащих трансформации.

В срок до 1 декабря 2020 года указано провести инвентаризацию льгот и преференций, оказывающих влияние на конкурентную среду и внести в Администрацию Президента Республики Узбекистан проект постановления об их отмене.

Одновременно в этот же срок предписано провести процесс трансформации предприятия и разработать план мероприятий по полному переходу к принципам рыночных отношений, формированию конкурентной среды и привлечению частного сектора в сферу деятельности данного предприятия.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 28.10.2020 в 12:49:37   # 765745
Зачем трансформируют то, что работает?
Сами себя трансформируйте, чтобы гос. управление стало эффективным.
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  старик 28.10.2020 в 13:01:44   # 765747
Quote:
Зачем трансформируют то, что работает?
Перемен! Требуем перемен! За ценой не постоим! Время такое, Белоруссия, Украина, Армения, Грузия, Молдова-кругом требуют перемен.
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