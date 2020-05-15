В Узбекистане американцы построят завод по переработке каннабиса

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Гость 03 Декабря 2020 в 16:09:38
Предварительные договоренности по этому проекту достигнуты 18 ноября во время визита первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Лазиза Кудратова в Вашингтон, где он встретился с президентом американской компании Sangita Тонни Сансоне. Сейчас переговоры продолжаются онлайн.
Сансоне готов создать в Узбекистане кластер по выращиванию и переработке технического каннабиса в промышленных целях. Американцы возьмут на себя поставку семян, технологический процесс, отправят в центральноазиатскую республику своих агрономов и будут отвечать за экспорт. До конца декабря стороны договорились разработать бизнес план, затем в начале года руководство Sangita приедет в Узбекистан для подписания инвестиционного соглашения с местной компанией Global Food Impeks и для предпосевной подготовки почвы.
Первый этап проекта стартует в марте 2021 года — будет организовано выращивание пилотной партии технического каннабиса на 3−5 га с последующим увеличением посевных площадей. Параллельно с этим планируется строительство завода по переработке каннабиса.
https://eadaily.com/ru/news/2020/12/03/v-uzbekistane-amerikancy-postroyat-zavod-po-pererabotke-kannabisa
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Рулон Обоев 03.12.2020 в 17:19:36 # 767628
А чем техническая трава отличается от нетехнической?Названием. "Иван , ты чего там делаешь"? "Антенну натягиваю" "Блин, раньше это называлось по-другому"!
Легализация технической конопли в Казахстане. Может ли Чуйская долина стать экономическим чудом?https://qazpulse.kz/legalizacziya-tehnicheskoj-konopli-mozhet-li-chujskaya-dolina-stat-ekonomicheskim-chudom/
В Казахстане уже более пяти лет обсуждают легализацию промышленной марихуаны, из нее предлагают производить медикаменты, текстиль или бумагу.
15 мая, 2020
Корреспондент QazPulse попытался разобраться, может ли Чуйская долина стать новым экономическим чудом для Казахстана, в чем опасности такого производства и почему Министерство внутренних дел Казахстана против него.
...
Кто в Казахстане легально растит коноплю?
Оператором по развитию конопляной отрасли в Казахстане является компания ТОО KazHemp, созданное в 2017 году. Пока это единственная компания на территории нашей страны, выращивающая коноплю с одобрения властей. Она работает в пилотном режиме. Проект выращивания и переработки посевной (технической) конопли в промышленных целях в Кербулакском районе Алматинской области был согласован со всеми заинтересованными госорганами в том числе и с МВД РК.
KazHemp в процессе выращивания использует только безнаркотические сорта конопли. Компания выращивает техническую коноплю, из которой производит костру, длинное и короткое волокно для текстильной промышленности.
Волокна конопли в текстильной промышленности используются в двух направлениях: тканые и нетканые материалы. Нетканые материалы — это геотекстиль, брезент, броня. Из конопляных волокон вяжут морские канаты и паруса, поскольку волокно конопли сверхустойчиво к воздействию морской соли, которая разъедает всё.
...
В Казахстане уже более пяти лет обсуждают легализацию промышленной марихуаны, из нее предлагают производить медикаменты, текстиль или бумагу.
15 мая, 2020
Корреспондент QazPulse попытался разобраться, может ли Чуйская долина стать новым экономическим чудом для Казахстана, в чем опасности такого производства и почему Министерство внутренних дел Казахстана против него.
...
Кто в Казахстане легально растит коноплю?
Оператором по развитию конопляной отрасли в Казахстане является компания ТОО KazHemp, созданное в 2017 году. Пока это единственная компания на территории нашей страны, выращивающая коноплю с одобрения властей. Она работает в пилотном режиме. Проект выращивания и переработки посевной (технической) конопли в промышленных целях в Кербулакском районе Алматинской области был согласован со всеми заинтересованными госорганами в том числе и с МВД РК.
KazHemp в процессе выращивания использует только безнаркотические сорта конопли. Компания выращивает техническую коноплю, из которой производит костру, длинное и короткое волокно для текстильной промышленности.
Волокна конопли в текстильной промышленности используются в двух направлениях: тканые и нетканые материалы. Нетканые материалы — это геотекстиль, брезент, броня. Из конопляных волокон вяжут морские канаты и паруса, поскольку волокно конопли сверхустойчиво к воздействию морской соли, которая разъедает всё.
...