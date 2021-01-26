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Центральная Азия
Скоростная ж/д магистраль будет построена по маршруту "Туркестан - Шымкент - Ташкент"
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danilov 26 Января 2021 в 21:50:06
НУР-СУЛТАН, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил о планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Казахстана в Узбекистан.

"Для увеличения притока туристов будет начато строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент", - сказал Мамин на расширенном заседании правительства во вторник.

По его словам, правительство принимает активные действия по созданию туристской инфраструктуры в приоритетных территориях с участием частного капитала.

Мамин сообщил, что в текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов в этой сфере на 1,1 триллиона тенге. Будет принят комплекс мер по развитию экотуризма, национальных парков как перспективных туристических направлений.

https://ru.sputnik.kz/society/20210126/16126669/mamin-zayavil-o-planakh-stroitelstva-skorostnogo-poezda-turkestan-shymkent-tashkent.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 26.01.2021 в 22:20:29   # 770835
Так Мамин бывший Шеф КТЖ . И знаем как он его обанкротил и стал потом премьером. Новая схема за занавесью туризма. В таком ранге любые схемы можно проворачивать. А железка как была так и есть . Поезда идут, туда сюда. Им невдомёк типа несколько вагонов привить с Ташкента до Туркестана. Нет надо отдельную ЖД дорогу строить. Ждите следую шей серии по распилку как в Астане , забыл название . Сейчас столбы стоят и директор сбежал с 6 миллиардами.
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  Маке0912 26.01.2021 в 22:37:41   # 770837
Мамин сообщил, что в текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов в этой сфере на 1,1 триллиона тенге.

Вы людям хотя бы недорогое жильё с начало постройте.
Кредитные ставки понизьте. Прожиточный минимум поднимите. Посредников со всех сфер особенно с продовольственных товаров уберите. Сидят лиж бы какой нибудь проект пихнуть. Уже не на миллиарды уже на триллионы. Мне уже не наши власти а власти Китая больше импонируют. Где всех больших чинушь казнять. Дождемся когда нибудь.
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  старик 26.01.2021 в 22:39:17   # 770838
Вот же блин как устроена жизнь в КЗ! Хотел лайкнуть новость(хорошая же новость), но прочитал коммент Маке0912 и расхотелось плюсовать. Любая новость нами рассматривается в первую очередь с точки зрения возможного обогащения чиновничьего класса. Это ж надо так настроить против себя народ!
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  строитель 26.01.2021 в 23:36:44   # 770852
Хотят иностранным туристам едущим смотреть Самарканд, Хиву, Бухару, Навои в «нагрузку» Туркестан впарить ?
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  Ал 26.01.2021 в 23:38:31   # 770853
Цитата: строитель от 26.01.2021 17:36:44
Хотят иностранным туристам едущим смотреть Самарканд, Хиву, Бухару, Навои в «нагрузку» Туркестан впарить ?
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  Маке0912 26.01.2021 в 23:50:10   # 770854
Цитата: строитель от 26.01.2021 17:36:44
Хотят иностранным туристам едущим смотреть Самарканд, Хиву, Бухару, Навои в «нагрузку» Туркестан впарить ?


Точно, но Туркестан тоже хороший город для туризма. Но для этого не надо строить, новую железку за счет бюджета. За наши деньги
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