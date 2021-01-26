Скоростная ж/д магистраль будет построена по маршруту "Туркестан - Шымкент - Ташкент"

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danilov 26 Января 2021 в 21:50:06
"Для увеличения притока туристов будет начато строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент", - сказал Мамин на расширенном заседании правительства во вторник.
По его словам, правительство принимает активные действия по созданию туристской инфраструктуры в приоритетных территориях с участием частного капитала.
Мамин сообщил, что в текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов в этой сфере на 1,1 триллиона тенге. Будет принят комплекс мер по развитию экотуризма, национальных парков как перспективных туристических направлений.
https://ru.sputnik.kz/society/20210126/16126669/mamin-zayavil-o-planakh-stroitelstva-skorostnogo-poezda-turkestan-shymkent-tashkent.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вы людям хотя бы недорогое жильё с начало постройте.
Кредитные ставки понизьте. Прожиточный минимум поднимите. Посредников со всех сфер особенно с продовольственных товаров уберите. Сидят лиж бы какой нибудь проект пихнуть. Уже не на миллиарды уже на триллионы. Мне уже не наши власти а власти Китая больше импонируют. Где всех больших чинушь казнять. Дождемся когда нибудь.
Цитата: строитель от 26.01.2021 17:36:44
Хотят иностранным туристам едущим смотреть Самарканд, Хиву, Бухару, Навои в «нагрузку» Туркестан впарить ?
Хотят иностранным туристам едущим смотреть Самарканд, Хиву, Бухару, Навои в «нагрузку» Туркестан впарить ?
Цитата: строитель от 26.01.2021 17:36:44
Хотят иностранным туристам едущим смотреть Самарканд, Хиву, Бухару, Навои в «нагрузку» Туркестан впарить ?
Хотят иностранным туристам едущим смотреть Самарканд, Хиву, Бухару, Навои в «нагрузку» Туркестан впарить ?
Точно, но Туркестан тоже хороший город для туризма. Но для этого не надо строить, новую железку за счет бюджета. За наши деньги