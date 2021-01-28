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Центральная Азия
Глава ГКНБ - судьям: Если в декларации указан ВАЗ, то будете ездить на нем
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danilov 07 Февраля 2021 в 10:04:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 07.02.2021 в 10:16:10   # 771624
В комментах к видеоролику преобладает скепсис. Кстати, что чиновнику до сих пор бороться с коррупцией мешало?
Quote:
28 января 2021
Я сдержал обещание. Камчыбек Ташиев о победе Садыра Жапарова https://24.kg/vlast/181457_yasderjal_obeschanie_kamchyibek_tashiev_opobede_sadyira_japarova/
Сегодня в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет торжественная церемония вступления в должность нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Председатель ГКНБ и его близкий друг Камчыбек Ташиев написал на своей странице в социальных сетях: «Ровно 4 месяца и 14 дней назад на рассвете на центральной площади я объявил: мы сделаем Садыра президентом. Я сдержал обещание!».
...

Как он допустил что его друга в заключение за захват заложника отправляли?
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  Ал 07.02.2021 в 10:38:16   # 771626
Quote:
05 февраля 2021
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение https://24.kg/obschestvo/182544_predsedatel_gknb_kamchyibek_tashiev_uletaet_zarubej_nalechenie/
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает лечиться за границу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, завтра он вылетает за рубеж, потому что так посоветовал врач, профессор Калдарбек Абдраманов. Однако, в какой стране будет он лечиться, чиновник не уточнил.
«Молитесь за меня, мне нужна ваша помощь. Дай бог, все будет хорошо. Ради народа готов жертвовать своей жизнью», — написал Камчыбек Ташиев.
Предположительно, ему предстоит операция на сердце.
Отметим, 26 ноября глава ГКНБ попал в больницу. По некоторым данным, у чиновника имеются проблемы с сердцем.
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  Zoggyla 07.02.2021 в 19:30:02   # 771641
Дс кто же скажет, что он против социальной справедливости?
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  старик 07.02.2021 в 19:31:36   # 771642
Рыцарь печального образа блин. Кто же тебе даст сломать отлаженную систему?
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  Ал 07.02.2021 в 20:54:57   # 771647
Напомнило
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  Ал 07.02.2021 в 23:16:09   # 771650
Quote:
03 февраля 2021
Как инвесторы потеряли $800 тысяч, вложив в здание Садыра Жапарова и его друзей
Иранские инвесторы вложили в строительство здания в Бишкеке $800 тысяч. Объект принадлежит Садыру Жапарову и его другу депутату парламента Адылу Жунус уулу. Редакция Factcheck.kg в своем расследовании рассказывает, как был обманут иностранный инвестор.
...
Factcheck.kg обращается к соответствующим государственным органам с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182100/
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