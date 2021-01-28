Глава ГКНБ - судьям: Если в декларации указан ВАЗ, то будете ездить на нем

Quote:
28 января 2021
Я сдержал обещание. Камчыбек Ташиев о победе Садыра Жапарова https://24.kg/vlast/181457_yasderjal_obeschanie_kamchyibek_tashiev_opobede_sadyira_japarova/
Сегодня в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет торжественная церемония вступления в должность нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Председатель ГКНБ и его близкий друг Камчыбек Ташиев написал на своей странице в социальных сетях: «Ровно 4 месяца и 14 дней назад на рассвете на центральной площади я объявил: мы сделаем Садыра президентом. Я сдержал обещание!».
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Я сдержал обещание. Камчыбек Ташиев о победе Садыра Жапарова https://24.kg/vlast/181457_yasderjal_obeschanie_kamchyibek_tashiev_opobede_sadyira_japarova/
Сегодня в Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет торжественная церемония вступления в должность нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Председатель ГКНБ и его близкий друг Камчыбек Ташиев написал на своей странице в социальных сетях: «Ровно 4 месяца и 14 дней назад на рассвете на центральной площади я объявил: мы сделаем Садыра президентом. Я сдержал обещание!».
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Как он допустил что его друга в заключение за захват заложника отправляли?