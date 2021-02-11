Стремительные социальные лифты
danilov 11 Февраля 2021 в 10:25:27
«В Бишкеке назначен третий мэр города за два дня. После ухода во вторник в отставку Балбака Тулобаева, и.о. мэра был назначен Эрмек Нургазиев. Но в СМИ появились сообщения, что он является фигурантом ряда уголовных дел. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об ошибочности назначения: «Конечно, много чистых, молодых и идейных кадров. В беседе они кажутся честными и готовыми к активной работе. Но за отобранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается, есть прежние факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому считаю невозможным их назначение в мэры города Бишкека»
Нургазиев был уволен, сегодня мэром Бишкека назначен Бактыбек Кудайбергенов»