В Узбекистане восстановят Сардобинское водохранилище

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danilov 17 Февраля 2021 в 14:34:50
Отмечается, что правительственный документ имеет гриф "для служебного пользования".
Как рассказал Насрулла Бабаев, сейчас проводится большой объём инженерно-исследовательских работ, в частности, взяты лабораторные анализы, продолжаются исследования для научно-технического обоснования.
"Текущее состояние объекта проверяется на соответствие первоначальным проектным решениям. Эти исследования проводятся, чтобы предотвратить повторение трагедии в будущем", – сказал представитель министерства.
Восстановительные работы будут проводить в два этапа.
Сейчас Министерство водных ресурсов изучает устойчивость плотины к давлению воды и заполняемость водохранилища.
"К научным исследованиям привлекаются не только местные специалисты, но и зарубежные исследовательские центры. Группа из нескольких независимых экспертов проанализирует результаты проделанной работы и даст свои заключения. В результате будет продолжен следующий этап работ", – сказал Насрулла Бабаев.
Наводнение, разрушившее сотни домов в сёлах Мактааральского района Туркестанской области, случилось ночью 2 мая 2020 года. Причиной ЧС стал прорыв дамбы Сардобинского водохранилища на территории Узбекистана.
В результате затопило три посёлка – Женис, Жанатурмыс и Достык. Ещё два населённых пункта удалось спасти от большой воды. Трагедия унесла жизни четырёх человек, один пропал без вести.
Пострадало больше 1030 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и Дом культуры. Из 14 населённых пунктов эвакуировали более 31 тысячи человек. Власти объявили ЧС техногенного характера.
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